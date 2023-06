Als Teil des Moduls für Reviews unterstützen die neuen KI-Funktionen von Leapsome Führungskräfte dabei, klares, einheitliches und umsetzbares Feedback zu geben.

Leapsome, die intelligente All-in-one-Plattform für Personalentwicklung, kündigt heute die öffentliche Freigabe der ersten einer Reihe von Plattformverbesserungen an, die durch generative KI unterstützt werden. Die neuen Funktionen zur Optimierung von Feedback, die in Leapsome Reviews integriert sind, stehen der Kundschaft von Leapsome ab sofort zur Verfügung.

Effektive schriftliche Kommunikation ist in den Zeiten remoter, hybrider und asynchroner Arbeit von entscheidender Bedeutung. Doch nicht alle Führungskräfte haben die gleiche Affinität dafür, was zu Unterschieden in der Verständlichkeit und Wirkung ihres Feedbacks führt. Die von generativer KI unterstützten Verbesserungsvorschläge von Leapsome sollen diese Lücke schließen, indem sie Führungskräften helfen, ihr schriftliches Feedback zu optimieren und sicherzustellen, dass ihre Kommentare klar, konstruktiv und im Konsens mit den Rückmeldungen anderer Teammitglieder verfasst sind. Dies garantiert, dass alle Mitarbeitenden aussagekräftiges, ausgewogenes und handlungsorientiertes Feedback erhalten unabhängig von den Schreibfertigkeiten ihrer Führungskraft.

Integriert in das Reviews-Modul bieten die neue KI-Funktionen von Leapsome nach Aktivierung mehrere Vorteile zur Optimierung von Performance Reviews:

Feedback verbessern Die KI verwandelt grob verfasste Gedanken in konkrete, konstruktive und wirkungsvolle Kommentare.

Zusammenfassungen sehen Per Klick wird ein präziser Überblick über das Feedback von Teammitgliedern und Reports generiert.

Schreibsicherheit steigern Dank der automatischen Überprüfung von Rechtschreibung und Grammatik werden Missverständnisse reduziert und die Textqualität verbessert.

Lernmöglichkeiten aufzeigen KI kann Wachstumschancen identifizieren, die häufig übersehen werden, was die Entwicklung der Mitarbeitenden fördert.

Vorurteile ausräumen Die KI deckt unbewusste Vorurteile auf, damit nur echte Probleme und Entwicklungsbereiche beurteilt werden.

Reviews vereinfachen Der Review-Prozess wird beschleunigt, ohne dabei Einbußen bei der Qualität des Feedbacks zu machen.

Insgesamt ermöglicht das KI-Tool einen effizienteren, objektiveren und wirkungsvolleren Review-Prozess, indem es allen Führungskräften ermöglicht, qualitativ hochwertiges Feedback zu teilen, das ihre Mitarbeitenden zum Erfolg führt. Darüber hinaus dient es dank sofortiger Verbesserungsvorschläge als Lernwerkzeug für weniger schreibfertige Personen.

Kajetan von Armansperg, Co-CEO von Leapsome, kommentiert: "Wir sehen die Vorteile von KI im Personalwesen in der Beschleunigung, Vereinfachung und Optimierung der von Menschen geleisteten Arbeit. Wir glauben fest an das Potenzial unserer neuen KI-Funktionen, welche die von Menschen erstellten Inhalte in Performance Reviews verbessern und nicht ersetzen sollen. Feedback sollte immer persönlich vorbereitet und verfasst werden. Aber manchen Führungskräften fällt dies leichter als anderen. Wenn wir Zugang zu Technologien haben, die unsere Arbeit einfacher, schneller und besser machen können, sollten wir sie nutzen! Dieses Update ermöglicht allen Führungskräften, ihr schriftliches Feedback auf Basis von Best Practices zu optimieren und sicherzustellen, dass ihre Kommentare konstruktiv sind und ihren Mitarbeitenden wertvolle Erkenntnisse liefern."

"Was wir heute veröffentlicht haben, gibt einen ersten Einblick in eine aufregende Roadmap von KI-Verbesserungen, die wir in den kommenden Monaten herausbringen werden. Das heißt für uns jedoch nicht, dass KI die Rolle der Führungskraft übernimmt", fügt von Armansperg hinzu. "Dafür ist die Aufgabe der Teamleitung zu komplex und die individuellen Bedürfnisse und Persönlichkeiten von Teammitgliedern zu vielfältig. Unsere KI-Funktionen sind Teil eines leistungsstarken Tools, das Führungskräfte unterstützen und nicht ersetzen soll. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Mission, eine Arbeitskultur zu gestalten, die alle erfüllt."

Weitere Informationen über Leapsome und die neuen KI-Funktionen gibt es hier.

Über Leapsome

Leapsome ist die intelligente all-in-one Personalentwicklungs-Plattform, der CEOs und HR-Teams in mehr als 1500 zukunftsorientierten Unternehmen wie Spotify, Unity und monday.com vertrauen, wenn es darum geht, die Weiterbildung, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Die Plattform bietet eine integrierte Software-Suite mit Tools für OKR- Zielmanagement, 360°- und Performance-Reviews, Entwicklungs- Kompetenzmodelle, Lernen Onboarding, Mitarbeiterbefragungen, Meetings, Lob Feedback sowie Vergütung Beförderung. Leapsome wurde 2016 von Kajetan Armansperg und Jenny Podewils gegründet. Weitere Infos gibt es auf leapsome.com.

