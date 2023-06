© Foto: picture alliance / | -



Eine frische Kaufempfehlung der Citigroup katapultiert die Evotec-Aktie in den Rallyemodus. Seit dem Zwischentief Anfang Mai haben Anleger wieder Grund zur Freude. Welche Kursgewinne sind jetzt noch drin?

Vor allem die Einstufung der Aktie als möglicher "Tesla der Biologika-Hersteller" sorgt für Kursfantasien. So klettert die Aktie nach der Hochstufung durch Citigroup-Analyst Peter Verdult am Donnerstag über die 23-Euro-Marke auf den höchsten Stand seit Ende August 2022. Zuletzt gewannen die Titel über neun Prozent dazu.

Verdult hatte sein Kursziel von 21,00 auf 31,60 Euro kräftig angehoben. Im besten Fall hält er sogar 48 Euro für möglich - das wäre mehr als eine Verdoppelung des Kurses. Die Story der hauseigenen Plattform Just - Evotec Biologics habe durch den jüngsten Deal mit der Novartis-Tochter Sandoz enorm an Kontur gewonnen, lobte Verdult.

Und Verdult ist nicht der Einzige: Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für den Titel nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann ist positiv gestimmt für den Pharma- Wirkstoffforscher. Das zweite Quartal dürfte allerdings schwach ausfallen wegen Verschiebungen von Umsätzen und Gewinnen in die zweite Jahreshälfte in der Folge des Cyberangriffs.

Evotec hatte wegen eines Cyberangriffs seinen testierten Geschäftsbericht für 2022 vor wenigen Wochen nicht fristgerecht vorlegen können. Die Deutsche Börse nahm die Aktie in der Folge kurzfristig aus dem MDax heraus - was den Kurs belastete. Evotec wird jedoch am 19. Juni wieder in den Index der mittelgroßen werte zurückkehren, da der Geschäftsbericht mittlerweile vorliegt.

Die kanadische Bank RBC hat das Rating für die Aktie nach dem jüngsten Kapitalmarkttag zum Thema ESG und Nachhaltigkeit ebenfalls auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die ESG-Strategie von Evotec erscheine demnach umfassend und sei überzeugend.

Der Analysten-Konsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion