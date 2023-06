Frankreichs Stromkonzern EDF wieder vollständig verstaatlicht

PARIS - Der kriselnde französische Stromkonzern EDF ist wieder komplett in staatlicher Hand. Wie Frankreichs Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, ist der Staat nach einem Squeeze-out erneut alleiniger Aktionär des verschuldeten Energieriesens. Präsident Emmanuel Macron will den Atomsektor im Land entschieden ausbauen, um Energiesicherheit zu gewährleisten und der CO2-Neutralität näher zu kommen.

Airbus schafft im Mai stärksten Auslieferungsmonat seit Jahresstart

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets ausgeliefert wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Insgesamt fanden 63 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mitteilte. Im April hatte der Hersteller 54 Flugzeuge an seine Kunden übergeben, im März waren es 61. Das Jahresziel von 720 Maschinen ist indes noch weit entfernt: In den ersten fünf Monaten hat Airbus 244 Verkehrsjets ausgeliefert und damit erst gut ein Drittel des Jahresziels.

Parlamentsausschuss untersucht Credit-Suisse-Notübernahme

BERN - Die vom Staat eingefädelte Notübernahme der strauchelnden Schweizer Bank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS wird parlamentarisch aufgearbeitet. Am Donnerstag hat in Bern auch die zweite Parlamentskammer für einen Untersuchungsausschuss gestimmt.

Innerdeutscher Flugverkehr bleibt deutlich unter Vor-Corona-Niveau

BERLIN - Auch in den kommenden Monaten werden zwischen deutschen Städten deutlich weniger Passagierflieger unterwegs sein als vor der Corona-Pandemie. Von Juni bis November 2023 bieten die Fluggesellschaft 9,6 Millionen Sitze im innerdeutschen Flugverkehr an, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum 2019 waren es fast 17,5 Millionen. Im Vergleich zum Zeitraum Juni bis November 2022 verzeichnet der BDL aber ein Plus von 13 Prozent.

EuGH: Airline muss Geld von staatlichem Rückholflug nicht erstatten

LUXEMBURG - Reisende, die zu Beginn der Corona-Pandemie mit einem staatlich organisierten Flug nach Hause gebracht worden sind, können das Geld dafür nicht bei der Fluggesellschaft geltend machen, die sie eigentlich hätte zurückbringen sollen. Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg.

Novartis-Generika-Abspaltung Sandoz will Gewinn kräftig steigern

BASEL - Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Tochter Sandoz sieht durch neue Produkte auf Sicht von fünf Jahren ein zusätzliches Umsatzpotenzial von drei Milliarden US-Dollar. Zudem stellt das Unternehmen Gewinnwachstum und steigende Ausschüttungen in Aussicht. Die Generika-Tochter von Novartis soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 separat an die Schweizer Börse gebracht werden

Zurich schliesst Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden ab

ZÜRICH - Der Versicherer Zurich hat sein im November 2022 gestartetes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Dabei wurden eigene Papiere im Wert von insgesamt 1,8 Milliarden Franken zurückgekauft. Insgesamt habe die Zurich seit dem 21. November rund 4,1 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 438,55 Franken erworben, teilte Zurich am Donnerstag mit. Die Papiere sollen eingezogen werden. Zurich-Aktien hatten am Mittwochabend an der Schweizer Börse mit einem Kurs von 430,10 Franken geschlossen.



-Polen hält an Braunkohle-Tagebau in Turow fest

-Selbstfahrendes Auto von Waymo überfährt Hund

-Studie: Fachkräftemangel in IT-Berufen erreicht Rekordniveau -Umweltagentur: Mehrere EU-Staaten müssen besser recyceln -ROUNDUP: Google erneuert deutsche Straßenbilder in Dienst Street View -Uber bessert Klimabilanz auf - Lade-Tipps für Fahrer, weniger Plastik -Russland besteht auf Aufklärung von Nord-Stream-Explosionen -Verbraucherschützer pochen auf Beitrags-Informationen per Brief -Netzagentur-Chef fordert bessere Beratung bei Heizungstausch -London kündigt Gipfeltreffen zu Künstlicher Intelligenz an -Bundesjustizminister Buschmann verteidigt Planungsbeschleunigung -Holetschek: Bund darf Finanzreform für Krankenkassen nicht verzögern -Verbraucherschützer: Fernwärme verbraucherfreundlicher machen -Eine Woche vor RBB-Intendantenwahl: Kandidaten stellen sich vor -Umfrage: Mehrheit glaubt nicht, dass KI sie im Job voll ersetzen kann°

