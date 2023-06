Der neuartige, durchgängig automatisierte Arbeitsablauf stellt eine neue Methode der Wahl für die massenspektrometrische Single-Shot-Plasmaanalyse ohne Fraktionierung dar

Die Bead-basierte Plasmadepletionstechnologie ermöglicht eine robuste, reproduzierbare und im Hochdurchsatz durchgeführte Quantifizierung von fast 4.000 Proteinen im menschlichen Plasma

Biognosys stellt diesen fortschrittlichen Arbeitsablauf den Forschern in den Biowissenschaften über die unternehmenseigene TrueDiscovery-Forschungsdienstleistungsplattform zur Verfügung

HOUSTON, June 08, 2023die Einführung eines fortschrittlichen Plasmaproteomik-Angebots an, das eine tiefgehende, unverfälschte Analyse von Plasmaproteinen in großem Maßstab ermöglicht.

Der neuartige Arbeitsablauf, der heute um 9:50 Uhr CDT als ein mündlicher Vortrag im Rahmen der ASMS-Sitzung "Industry: Trace Analysis, Quality Control, and Automation", umfasst eine durchgängig automatisierte Probenvorbereitung, von der Eingabe der biologischen Probe bis zur Erzeugung massenspektrometriefähiger Peptide. Durch die Implementierung einer vollautomatischen Probenverarbeitung, die auf einer Bead-basierten, parallelen Abreicherungsmethode beruht, hat Biognosys eine bemerkenswerte Verringerung der Verarbeitungszeit um 35 % und eine Verringerung des Zeitaufwands um 85 % erreicht. Darüber hinaus hat der Einsatz eines Bead-basierten Arbeitsablaufs zur Plasmaabreicherung zu einer signifikanten Steigerung der Proteinidentifizierung um 22 % geführt und eine robuste und reproduzierbare Quantifizierung von fast 4.000 Proteinen in menschlichen Plasmaproben ermöglicht.

"Die Proteinabreicherung ist die Methode der Wahl für die Plasmaanalyse mit der Single-Shot-Massenspektrometrie, da sie die Proteinmengen bewahrt und den höchsten Grad an Tiefe erreicht, ohne dass eine weitere Fraktionierung erforderlich ist", soDr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer von Biognosys. "Herkömmliche Abreicherungsmethoden sind jedoch aufgrund der sequentiellen Probenvorbereitung zeitaufwändig. Mit unserer neuartigen Bead-basierten, parallelisierten Abreicherungstechnologie beseitigen wir diesen Engpass und verbessern gleichzeitig die Reproduzierbarkeit. Dieser Durchbruch ermöglicht es uns, die tiefste unverfälschte Entdeckungsmethode mit außergewöhnlichem Durchsatz zu liefern."

"Blutplasma bietet einen einzigartigen Einblick in den menschlichen Körper", fügte Dr. Kristina Beeler, Chief Product Development and Marketing Officer von Biognosys, hinzu. "Durch die Anwendung eines unvoreingenommenen Ansatzes, der tiefer in das Proteom eindringt, entdecken wir zusätzliche Proteine und ihre funktionellen Varianten. Diese größere Tiefe erhöht unsere Chancen, Biomarker zu entdecken, die relevante biologische Mechanismen direkt widerspiegeln, anstatt nur als Ersatzmarker zu dienen."

Dieser neuartige Arbeitsablauf wurde entwickelt, um Forschern eine automatisierte, kosteneffiziente und reproduzierbare Lösung für die Plasmaproteomik zu bieten und ermöglicht es Wissenschaftlern, Proben effizienter zu verarbeiten und zuverlässige Ergebnisse im großen Maßstab zu erzielen. Biognosys stellt diesen fortschrittlichen Arbeitsablauf über die unternehmenseigene TrueDiscovery-Plattform seinem weltweiten Kundenstamm zur Verfügung, der aus über 800 Biopharma- und akademischen Kunden besteht.

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomiklösungen der nächsten Generation, einschließlich der Forschungsdienstleistungsplattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature, unserer Flaggschiff-Software Spectronaut® und dem PQ500-Kit, sorgen wir dafür, dass Erkenntnisse aus dem Proteom gezogen werden können, um die Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker.

Über TrueDiscovery

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomik-Lösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung, von der Erstellung von Krankheitsprofilen bis hin zu Studien über Wirkmechanismen und der Entdeckung neuer Biomarker.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von unabhängiger Datenerfassung (Data Independent Acquisition; DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Die Studien können in einer GLP-zertifizierten und GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.