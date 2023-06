FREITAG, DEN 9. JUNI Am Freitag, den 9. Juni, stehen wichtige Termine an. Apple setzt seine Entwicklerkonferenz in Cupertino fort. In China werden die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Monat Mai veröffentlicht, während Deutschland den Arbeitskostenindex für das erste Quartal vorlegt. Darüber hinaus werden die Industrieproduktionen in Österreich und Griechenland analysiert. Zudem stehen Ratingergebnisse für Griechenland, Slowenien und Malta ...

