FPT, der größte vietnamesische IT-Dienstleister, und Mila, das Institut für künstliche Intelligenz in Quebec, haben die Erneuerung einer dreijährigen strategischen Partnerschaft bekannt gegeben.

Im Rahmen dieses fortgesetzten Engagements werden FPT und Mila die Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten im Zusammenhang mit großen Sprachmodellen (LLMs) und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) erkunden und gleichzeitig verantwortungsvolle KI fördern, einen Ansatz, der künstliche Intelligenz mit guten Absichten einsetzt, um Menschen und Organisationen zu stärken. Beide Seiten werden zur Entwicklung von Richtlinien, Best Practices und ethischen Standards beitragen, die Transparenz, Fairness, Verantwortlichkeit und Datenschutz bei KI-Anwendungen fördern. Die fortgesetzte Partnerschaft zielt darauf ab, komplexe Probleme zu lösen und ein KI-Ökosystem zu schaffen, das nachhaltiges Wachstum, menschliche Entwicklung und sozialen Fortschritt fördert.

Die Ausweitung der Partnerschaft wurde auf dem KI-Gipfel zwischen Kanada und Vietnam anlässlich des 50-jährigen Bestehens der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern vorgestellt. Jahrestag der bilateralen Beziehungen beider Länder. Die Konferenzteilnehmer, darunter Mitglieder der kanadischen und vietnamesischen Regierung, Wissenschaftler, Mila-Führungskräfte, FPT und FPT-Partnern in Nordamerika, diskutierten einen Überblick über eine KI-gestützte Zukunft und die Bemühungen, die Technologie für das Leben der Menschen nützlich und sicher zu machen.

FPT-Vorsitzender Dr. Truong Gia Binh sagte dazu: "Als globales IT-Unternehmen strebt FPT danach, die Kraft der künstlichen Intelligenz für eine sicherere, bessere und glücklichere Welt zu nutzen."

Seit Beginn der Zusammenarbeit im Juni 2020 haben FPT und Mila an mehreren Forschungsprojekten zu Kausalität, Sprachmodellen, Sprachkodierung und mehr zusammengearbeitet.

"Die Mila-Gemeinschaft hat in den letzten drei Jahren sehr von unserer Beziehung zu FPT profitiert, die zur Realisierung zahlreicher Projekte geführt hat", sagte Yoshua Bengio, Gründer und wissenschaftlicher Direktor von Mila. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit FPT, einem unserer wichtigsten Partner in Asien, fortzusetzen, was ein großartiges Beispiel für den internationalen Einfluss von Mila ist."

FPT Software, ein globaler IT-Dienstleister im FPT-Ökosystem, hat mit mehreren F&E- und Talententwicklungsinitiativen einen wichtigen Beitrag zu den KI-Einführungsbemühungen des Unternehmens geleistet.

"Als erster Partner von Mila in Südostasien sind wir stolz darauf, in wichtigen Forschungsbereichen wie Gesundheitswesen, Umwelt, Klimawandel und KI-Ethik zusammenzuarbeiten, um positive Auswirkungen auf Unternehmen und die Gesellschaft zu erzielen", sagte Dr. Phong Nguyen, Chief Artificial Intelligence Officer bei FPT Software.

"Die Partnerschaft ermöglicht es FPT Software, die Möglichkeiten für vietnamesische Ingenieure zu erweitern, Zugang zu den neuesten Durchbrüchen und Erfindungen der Welt zu erhalten und ihr Wissen, ihr Talent und ihre Kreativität zu nutzen, um zum Wachstum Vietnams als KI-Hub von Weltrang beizutragen", fügte Phong hinzu.

Mit strategischer Beratung durch Mila hat FPT das erste und größte AI Research Hub KI-Forschungszentrum in Quy Nhon, Vietnam, errichtet. Mit einer Investition von über 85 Millionen Dollar wird der Komplex eine Forschungs-, Entwicklungs- und Lerneinrichtung für 20.000 technische Mitarbeiter sein. Seit 2013 hat FPT beträchtliche Investitionen in Menschen, Einrichtungen, Infrastruktur, Daten und Forschung getätigt, um seine KI-Fähigkeiten zu stärken. Das Unternehmen verfügt nun über ein Ökosystem von KI-gestützten Produkten und Dienstleistungen mit über 200 Millionen monatlichen Endnutzern und plant, KI in alle Angebote zu integrieren, um seinen Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.

