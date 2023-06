Als größtes Unternehmen für Fahrzeugvermietung in der Schweiz umfasst die Flotte von Europcar 5.500 Fahrzeuge, darunter Kleinwagen, Familienvans, Luxuslimousinen, Nutzfahrzeuge, Cabriolets und vieles mehr. Mit über 90 Standorten bietet Europcar überall in der Schweiz bequem erreichbare Abhol- und Rückgabestationen.

Europcar Schweiz hat sich für eine Zusammenarbeit mit der Logistikplattform von BringOz im Zuge seiner allgemeinen Bemühungen um die Digitalisierung interner Prozesse entschieden, um die folgenden Ziele zu erreichen:

Automatisierung und Optimierung von Fahrzeugbewegungen: BringOz digitalisiert die Fahrzeugbewegungen und stimmt das Fahrzeugangebot mit der sich ständig ändernden Nachfrage ab. Das Team von Europcar wird den Fahrzeugtransfer an allen Standorten planen, durchführen und überwachen.

Rationalisierung von Prozessen und optimale Nutzung von Ressourcen: Das Team von Europcar wird die Prozesse straffen, Zeit sparen und die Kosten senken, indem es die Effizienz der Fahrzeugtransfers durch Konsolidierung und bessere Nutzung der Ressourcen erhöht.

Optimierung der Team-Produktivität und Steigerung des Umsatzes: Das Team von Europcar wird mehr Zeit für anspruchsvolle Aufgaben haben, wodurch es seinen Marktanteil und seinen Umsatz steigern kann, und weniger Zeit für zeitraubende administrative Nebenarbeiten aufwenden müssen.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Europcar im Rahmen dieser Initiative. Diese Partnerschaft ist eine neue Erfahrung für das Team und hat uns geholfen, die Herausforderungen der weltweiten Mietwagenbranche besser zu verstehen. Wir freuen uns darauf, Europcar auch in Zukunft dabei zu unterstützen, den Betrieb und das Kundenerlebnis zu verbessern", so Doron Bakchy, CEO von BringOz.

Hendrik Lütjens, Managing Director von Europcar Schweiz, fügte hinzu: "Mit Hilfe von BringOz können wir unsere Transferoperationen rationalisieren und unsere Arbeitsabläufe optimieren können. Dies ermöglicht es uns, einen komplett papierlosen und digitalen Prozess zu realisieren, effizienter zu arbeiten und unseren Kunden schlussendlich einen schnelleren und vielfältigeren Service zu bieten. Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit BringOz ein entscheidender Wendepunkt für unser Business sein wird, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um Erfolg und Wachstum zu fördern."

Über Europcar

Europcar ist der führende Mietwagenanbieter Europas und betreibt eine Flotte von rund 200.000 Fahrzeugen und 6 Millionen Mietwagenkunden in über 130 Ländern weltweit. Als größtes Unternehmen für Autovermietungen in der Schweiz bietet Europcar 5.500 Fahrzeuge an über 90 Standorten im ganzen Land an. Europcar Schweiz ist Teil der AMAG Gruppe.

Weitere Informationen über Europcar Schweiz erhalten Sie unter https://www.europcar.ch.

Über BringOz

BringOz stellt ein End-to-End-Liefermanagementsystem bereit, mit dem Unternehmen ihre Liefer- und Vertriebsanforderungen bewältigen können.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte chen@bringoz.com. Weitere Informationen über BringOz erhalten Sie unter www.bringoz.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005127/de/

Contacts:

chen@bringoz.com