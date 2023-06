NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem der Rauch zahlreicher großer Waldbrände in Kanada in der Millionenmetropole New York die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten verursacht hat, haben sich die Schwaden am Donnerstag weiter über die USA verbreitet. Großstädte wie Philadelphia und Washington wurden von Rauch eingehüllt, auch weiter westlich in Städten wie Detroit und Baltimore waren die Auswirkungen zu spüren.

In New York lag am Donnerstag weiter ein verbrannter Geruch in der Luft, er war in den Atemwegen und an den Augen zu spüren und löste bei vielen Menschen Kopfschmerzen aus - die Rauchschwaden waren aber nicht mehr so dicht wie noch am Mittwoch, als Experten von "stark gefährlicher" Luftqualität gesprochen hatten. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, hatte von einer "Notfallkrise" gesprochen. Sie ließ eine Million Mund-Nasen-Masken verteilen. Der Flugverkehr war zeitweise stark eingeschränkt.

Bereits seit Wochen wüten in Kanadas Westen und mittlerweile auch im Nordosten des Landes zahlreiche Feuer. US-Präsident Joe Biden sprach am Mittwoch mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau und bot ihm zusätzliche Unterstützung an, wie das Weiße Haus mitteilte./cah/DP/jha