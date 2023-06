FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in einem impulsarmen Umfeld etwas zugelegt. Die runde Marke von 16 000 Punkten auf Schlusskurs-Basis zu überwinden, gelang ihm aber nicht. Seit einigen Tagen läuft sich der deutsche Leitindex nun schon an der Marke fest. An Fronleichnam ging er mit plus 0,18 Prozent auf 15 989,96 Punkte über die Ziellinie. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,15 Prozent höher auf 27 182,35 Zähler.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Aktienmarkt erneut in einem überschaubaren Rahmen. Börsianer erklärten die Zurückhaltung mit der Aussicht auf eine restriktive Gangart der wichtigen Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation. Der Markt setze auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die kanadische Notenbank am Vortag mit einer Erhöhung überrascht hatte. Zudem waren die Aktienkurse in den letzten Monaten bereits stark gestiegen. Solange weder konjunkturell noch im Hinblick auf die weitere Geldpolitik, insbesondere in den USA, klare Sicht herrsche, dürften die Märkte weiter seitwärts laufen, vermuteten die Autoren vom Börsenbrief Fuchs-Kapital./ajx/men

DE0008469008, DE0008467416