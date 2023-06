München (ots) -Tigo Energy, Inc. (https://www.tigoenergy.com) (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, hat heute auf der Intersolar Europe 2023 die Einführung der Tigo EI (Energy Intelligence) Residential Solution für den deutschen Markt angekündigt. Die Tigo EI Residential Solution umfasst einen speicherfähigen Wechselrichter, ein modulares Batteriesystem und alles andere, was für schnelle, flexible und zuverlässige Solar- und Solar-plus-Speicher-Installationen erforderlich ist.Die Tigo EI Residential Solution (https://www.tigoenergy.com/ei-residential-solution-eu) besteht aus Tigo TS4 Flex MLPE-Produkten, einer Reihe von einphasigen und dreiphasigen speicherfähigen Wechselrichtern, modularen DC-gekoppelten Energiespeicherkomponenten und dem Tigo EI Link, der Kommunikationsdrehscheibe und dem zentralen Anschlusspunkt für alle Netz-, Wechselrichter-, PV- und Batterieverbindungen. Mit einer Inbetriebnahmezeit von typischerweise weniger als 10 Minuten können Installierende das System schnell in Betrieb nehmen, und durch die Überwachung auf Modulebene werden die Energiedaten der EI Residential Solution von der Tigo Energy Intelligence Software verarbeitet, so dass Installierende ihre Flotte von Kundensystemen mit wenigen Mausklicks überwachen und verwalten können.Auf der Intersolar wird Tigo eine umfangreiche Reihe von technischen Schulungen anbieten, die von den Technologieexperten des Unternehmens durchgeführt werden (mehr Infos hier (https://www.tigoenergy.com/event/intersolar-eu-2023)).Die Vorteile der Flex MLPE-Produktfamilie Tigo TS4, der Tigo EI Residential Solution und der Überwachungssoftware Tigo Energy Intelligence werden auf dem Stand von Tigo Energy auf der Intersolar (Messe München) in Halle B4, Stand Nr. 171, vom 14. bis 16. Juni 2023 zu sehen sein.Über Tigo Energy, Inc.Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.Pressekontakt:Gilberto Lembo, EMEA Marketing Manager at Tigo Energy+39 055 910 33 65gilberto.lembo@tigoenergy.comOriginal-Content von: Tigo Energy, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75724/5528976