Halle/MZ (ots) -



Der Bundesfinanzminister setzt bei seinem Versuch, die Staatsverschuldung zu begrenzen, auch bei der besonders für Ostdeutschland wichtigen Wirtschaftsförderung an. Dass Christian Lindner (FDP) die Ausgaben im Allgemeinen kürzen will, ist richtig und legitim. Schließlich sind sie im Zuge der Corona-Pandemie und der Energiekrise aus dem Ruder gelaufen. Das sollte man ihm nicht vorwerfen. Dennoch erregt der Vorgang Besorgnis. Zum einen ist es so, dass die Ostländer das Geld wirklich brauchen. Denn sie hinken fast 33 Jahre nach der Vereinigung ökonomisch noch immer hinterher. Der Abstand zu Westdeutschland ist eine Quelle des politischen Unmuts, der sich im wachsenden Zuspruch für die AfD ausdrückt. Lindner sollte, ja muss auch das im Blick haben - und nicht allein den Haushalt.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5528974

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken