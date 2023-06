In diesem Portrait geht es um Blackstone, einen Pionier unter den Private Equity-Unternehmen und Wettbewerber von Brookfield, KKR & Co. und Apollo Global Management.CEO der 1985 gegründeten Blackstone Group ist von Anfang an Mitgründer Stephen A. Schwarzman. Das Unternehmen adressiert institutionelle Anleger (60 %), vermögende Privatkunden (25 %) und Versicherungsgesellschaften (15 %).Blackstone ist inzwischen der weltgrößte Verwalter von Alternativen Assets mit annähernd 1 Billion Assets under Management (AuM). Diese AuM werden in vier Kategorien unterteilt, die jeweils aus diversen einzelnen ...

