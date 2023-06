Der S&P 500 hält sich seit Wochen stabil auf hohem Niveau. Doch wer genauer hinschaut, erkennt große Unterschiede in der Performance der 500 Index-Unternehmen. Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die Risiken der geringen Marktbreite im S&P 500 und die Dominanz der Tech-Werte. Wenn die "kleineren" Unternehmen nicht mehr mithalten könnten, sei das auch für den Gesamtmarkt ein schlechtes Zeichen, erklärt Riße. Dennoch erläutert er, warum es auch bei einer hohen Bewertung interessant sein kann, in diese Unternehmen zu investieren. In Europa zeige sich ein ähnliches Phänomen, wenn auch weniger extrem. Risse gibt Einblicke, wie Anleger angesichts dieser Situation vorgehen können und betont die Wichtigkeit von Aktieninvestitionen trotz möglicher Risiken.