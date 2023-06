AUSTIN/TEXAS (IT-Times) - Der US-Automobilhersteller Tesla befindet sich offensichtlich in Verhandlungen über den Bau eines weiteren Automobilwerks für Elektroautos in Europa. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) befindet sich offenbar in Gespächen mit der Führung der Regionalregierung von Valencia...

Den vollständigen Artikel lesen ...