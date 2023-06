Das neue Produkt erweitert das wachsende Einzelzellen-Portfolio

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von leicht zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, kündigte heute die Markteinführung von CRISPR Detect an, das die Durchführung von gepoolten Einzelzell-CRISPR-Screens in noch nie dagewesenem Umfang ermöglicht.

Das gepoolte Massen-CRISPR-Screening leistete einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der Genfunktion auf der Ebene des gesamten Genoms. Indem die die gepoolten CRISPR-Screens um eine Einzelzellenauflösung ergänzt werden, können individuelle Genveränderungen mit vielfältigen Phänotypen der gesamten Transkriptomexpression kombiniert werden. Dieser Ansatz hat die Möglichkeiten des gepoolten CRISPR-Screenings erweitert und ermöglicht es, Zelltypen von gestörten Zellen zu erfassen und Veränderungen in der Genexpression, regulatorischen Netzwerken, Signalwegen und anderen komplexen Signaturen zu quantifizieren. Bislang waren die Anwendungen und der Umfang dieser Studien jedoch durch den Durchsatz und die Kosten der Droplet-basierten Einzelzell-RNA-seq-Technologie limitiert.

CRISPR Detect erweitert die Skala der bestehenden Parse-Evercode-Technologie auf das Einzelzell-CRISPR-Screening, da es den Anwendern die Möglichkeit bietet, Perturbationen und Transkriptionsprofile in bis zu einer Million Zellen in einem einzigen Experiment zu kombinieren. Dank dieser Größenordnung werden die Anwendungsmöglichkeiten des Einzelzell-CRISPR-Screenings erweitert, was insbesondere für die Arzneimittelforschung von Bedeutung ist, wo die Kosten den Einsatz bisher auf gezielte Validierungsstudien beschränkt haben.

"Wir freuen uns sehr, der Einzelzell-Community CRISPR Detect zur Verfügung stellen zu können", so Charlie Roco, PhD, Chief Technology Officer von Parse Biosciences. "Besonders glücklich sind wir über die Reaktionen unserer Early-Access-Kunden auf die Möglichkeit, genomweite Screens durchzuführen und das Potenzial, die Nutzung des Einzelzell-CRISPR-Screenings in der Arzneimittelforschung zu erweitern."

Darüber hinaus hat Parse die breite Verfügbarkeit von UDIs (Unique Dual Indexes) für alle Evercode-Produkte bekannt gegeben. UDIs verbessern die Qualität der Sequenzierdaten und bieten die Möglichkeit, mehr Evercode Sequenzierbibliotheken gemeinsam zu analysieren.

CRISPR Detect und UDIs werden Thema eines Webinars am 15. Juni um 9:00 AM PT sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://parse.bio/3IFc8CR.

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse mehr als 50 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben. Sie wird inzwischen von fast 1.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture sowie eine Datenanalyselösung.

Der Firmensitz von Parse Biosciences befindet sich in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen kürzlich einen 34.000 Quadratmeter großen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor eröffnet hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.parsebiosciences.com/.

