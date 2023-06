SHENZHEN (IT-Times) - Der Chairman des chinesischen Technologiekonzerns BYD sieht die Autoindustrie in "K.o.-Phase" und will in den nächsten Jahren davon profitieren. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) zeigt sich zuversichtlich, in den nächsten drei bis fünf Jahren einen höhere Marktanteil zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...