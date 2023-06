LTIMindtree und SNP werden außerdem ein gemeinsames Innovationszentrum einrichten, um maßgeschneiderte Branchenlösungen für Kunden zu entwickeln.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungsunternehmen und Anbieter digitaler Lösungen, gab heute gemeinsam mit SNP Schneider-Neureither Partner SE (ISIN: DE0007203705), einem weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, die Einführung von "Fast Forward" für die BLUEFIELD-Implementierung bekannt, die auf dem proprietären Ansatz von SNP basiert.

Das Produkt der Zusammenarbeit "Fast Forward" ist eine Lösung für den gesamten Lebenszyklus, die darauf ausgerichtet ist, die Migration eines Unternehmens auf die SAP S/4HANA-Plattform bei minimalem Risiko zu beschleunigen und dabei die Vorzüge des bestehenden ERP-Systems zu erhalten. Es kombiniert die globalen S/4HANA-Kompetenzen und Branchenkenntnisse von LTIMindtree mit der CrystalBridge®-Plattform und der Rapid Empty Shell Creation-Technologie von SNP, um bestehende SAP-Investitionen zu transformieren, ohne dass die Altsysteme vollständig umgestaltet werden müssen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden LTIMindtree und SNP außerdem ein gemeinsames Innovationszentrum einrichten, um maßgeschneiderte Branchenlösungen für Kunden zu entwickeln.

"CrystalBridge® ist die weltweit führende Software-Suite für Datentransformationen, die Änderungen an IT-Systemen automatisch analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bietet eindeutige qualitative Vorteile und ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Transformationsprojekte", so Lutz Lambrecht, Executive Vice President of Partner Management, SNP. "Diese Zusammenarbeit mit LTIMindtree wird die technischen Grundlagen unserer Software-Suite mit dem branchenspezifischen Fachwissen und dem technischen Know-how von LTIMindtree kombinieren, um eine agile Transformation und Flexibilität zu ermöglichen, die eine unübertroffene Benutzererfahrung und automatisierte Geschäftsprozesse bieten kann."

"Viele Unternehmen stehen im Zuge der S/4HANA-Transformation vor dem Dilemma, ob sie den gesamten Kern neu definieren oder umschreiben oder bestehende, nicht optimale Prozesse und Daten im Ist-Zustand weiterführen sollen", meint Sudhir Chaturvedi, Hauptamtlicher Director President, Markets, LTIMindtree. "Die Synergien von LTIMindtree und SNP in Form von Fast Forward werden nahtlos einen industrialisierten Prozess etablieren, der in der Lage ist, schnelle SAP-Transformationsprojekte mit minimalen Auswirkungen und hohem Wert zu liefern und signifikante Kosteneinsparungen, betriebliche Effizienz und positive Geschäftsergebnisse für seine globalen Kunden über alle Branchen hinweg zu erzielen."

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu erschließen und ihre eigene, maßgeschneiderte Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Industriestandard gesetzt, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren und modernisieren und gleichzeitig datengetriebene Innovationen in der Cloud zu nutzen. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit rund 2.600 Kunden aller Größen und Branchen zusammen, darunter 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiter an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.snpgroup.com

BLUEFIELD ist eine Marke von SNP Schneider-Neureither Partner SE.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenwachsenden Welt eine Verbesserung der Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group verfügt über nahezu 84.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräften in mehr als 30 Ländern und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken des ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit jenen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

