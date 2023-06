Mary Kay feiert die Ocean Week durch die Bekräftigung der jahrzehntelangen Partnerschaft mit The Nature Conservancy (TNC), die dem Schutz der Weltmeere und Korallenriffe gewidmet ist. Korallenriffe häufig als die Regenwälder der Meere bezeichnet machen weniger als ein Prozent der Erdoberfläche aus, unterstützen jedoch den Lebensraum von 25 aller Meereslebewesen und über einer Milliarde Menschen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005587/de/

Dr. Elizabeth McLeod, The Nature Conservancy's Global Oceans Director, conducting research in Ulong Channel, Palau as part of the Super Reefs project, a collaborative effort to discover the secrets of "super reefs" with support from Mary Kay. (Credit: Kip Evans/CCC Marketing)

Da herkömmliche Strategien zum Erhalt der Riffe den weltweiten Verlust von Korallenriffen nicht verhindern konnten, unterstützt Mary Kay ein unterzeichnendes Unternehmen der nachhaltigen Prinzipien für Ozeane des UN Global Compact Experten von TNC, die Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) und die Stanford University in ihren kooperativen Bemühungen, das Geheimnis hinter "Super-Riffen" zu entdecken. Dabei handelt es sich um eine vielfältige Korallen-Community innerhalb eines Riffsystems, die widerstandsfähiger ist und schädlichen Hitzewellen besser standhält. Die Bemühungen dienen der Prognose, dem Nachweis und dem Schutz kritischer Korallenriffe.

Die fortlaufende Unterstützung von Mary Kay der "Global Oceans and Super Reefs"-Programme von TNC erlaubt es Wissenschaftlern, die Gesundheit der Riffe zu bewerten, potenzielle Superriffe aufzufinden und Möglichkeiten zu erörtern, wie das Riff-Management auf lokaler Ebene verbessert werden kann. Die Informationen dienen als Leitfaden für Konservierungs- und Wiederherstellungsbemühungen. Zu den Gebieten, die gegenwärtig im Zusammenhang mit der Erforschung von Superriffen von Interesse sind, gehören Hawaii, Palau, Indonesien, die Marshallinseln, die Bahamas, die Dominikanische Republik und Belize.

"Wie alle Flüsse und Nebenflüsse führen die meisten guten Dinge in unserer Welt zurück zu den Weltmeeren", sagte Deborah Gibbins, Chief Operations Officer bei Mary Kay Inc. "Mary Kay arbeitet mit Partnern wie The Nature Conservancy zusammen, um die wertvollsten Ressourcen der Erde zu schützen. Sauberes, gesundes Wasser ist nicht nur für unser Unternehmen wesentlich, sondern für das Leben überall."

"TNC hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 vier Milliarden Hektar an Meeresfläche zu erhalten. Wir sind für die Unterstützung von Mary Kay dankbar, die dazu beiträgt, dieses wichtige Ziel zu erreichen. Starke Partnerschaften mit Regierungen, Non-Profits, Unternehmen und lokalen Gemeinden sind für unseren Erfolg wesentlich", so Dr. Lizzie Mcleod, Global Oceans Director bei TNC.

Mary Kay unterstützt auch in diesem Jahr die Küstenfeuchtgebiete in Texas, das Heimatland der Beauty-Marke, während TNC 2023 weiterhin auf seine Dreijahres-Projektziele hinarbeitet:

die Identifizierung von Feuchtgebieten auf 27.000 Kilometern an Küstenlinie entlang des Golfs von Mexikos, denen hinsichtlich Schutz und Wiederherstellung Priorität eingeräumt wird,

die Erstellung eines Maßnahmenplans für den Erhalt und die Wiederherstellung der drei Blue-Carbon-Ökosysteme an der Küste von Texas Mangroven, Salzwiesen und Seegras einschließlich der Kartierung von Gebieten, in die sich Feuchtgebiete infolge des Klimawandels voraussichtlich verlagern werden,

die Machbarkeit von Blue-Carbon-Märkten zur Unterstützung des langfristigen Managements von Feuchtgebieten in Texas bewerten, und

die Identifizierung eines dynamischen Küstenfeuchtgebiets, das als "lebendes Labor" eingerichtet werden kann, um Konservierungstechniken auszutauschen, die Blue-Carbon-Kompensierung zu erkunden und die Wichtigkeit dieser kritischen Ökosysteme herauszustellen.

Mary Kay und TNC gaben 1990 ihre Partnerschaft bekannt. Die Naturschutzbemühungen von Mary Kay begannen in der Heimat des Unternehmens und konzentrierten sich auf den Schutz und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen von Texas. In den letzten 33 Jahren erweiterte Mary Kay die Unterstützung auf Hunderte Projekte in Partnerschaft mit TNC, darunter das Engagement für Ozeane und die Wiederherstellung von Korallenriffen auf der ganzen Welt. Durch die Partnerschaft mit TNC hat Mary Kay überdies die Führungsrolle von Frauen beim Meeresschutz auf ein höheres Niveau befördert, um Programme zu stützen, die die Gleichstellung der Geschlechter in Naturschutzbemühungen integrieren.

Über Mary Kay

Damals. Jetzt. Immer. Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren bietet Mary Kay Frauen die Gelegenheit, durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation ihre eigene Zukunft zu gestalten. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty und der Herstellung innovativer Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte steht. Mary Kay engagiert sich für den Erhalt unserer Erde im Interesse zukünftiger Generationen, für den Schutz von Frauen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und für die Ermutigung von Kindern und Jugendlichen, ihren Träumen zu folgen. Weitere Informationen finden Sie unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, sodass Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 76 Ländern und Regionen in 37 durch direkte Naturschutzprojekte und in 39 durch Partner und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005587/de/

Contacts:

Mary Kay Inc.

Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 oder media@mkcorp.com