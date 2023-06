Wir schreiben das Jahr 2015. Das Thema künstliche Intelligenz ist allenfalls in Hollywood-Blockbustern angesagt - die Entwicklung steckt in der Realität derweil noch in den Kinderschuhen. Da tritt eine Erfolgsgeschichte auf den Plan, die es sich zur Aufgabe macht, in absolute Megatrends zu investieren, die morgen boomen. In diesem Zuge fand auch der Chiphersteller Nvidia zum Schnäppchenpreis von 5,40 Euro den Weg auf die Empfehlungsliste. Knapp 8 Jahre später weiß man: Das Gespür, das Börsenexperte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...