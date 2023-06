DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Tokio sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auf breiter Front aufwärts geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien, nachdem die Kurse an der Wall Street am Donnerstag freundlich bis fest tendiert hatten. Klar an der Spitze liegt Tokio mit einem Plus von 2,0 Prozent auf 32.261 Punkte, auch mit Unterstützung des zum Vortag zum Yen festeren Dollar. In Seoul geht es um 1,0 Prozent nach oben, in Sydney nach drei Tagen mit Einbußen um 0,4 Prozent.

Im Handel ist von nochmals gestiegener Hoffnung die Rede, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen nicht weiter anheben wird, zumal die wöchentlichen Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen waren. Entsprechend war es mit den US-Marktzinsen nach unten gegangen.

Nur kleine Gewinne zeigen die Börsen in Schanghai und in Hongkong, nachdem es dort anders als an den anderen Plätzen bereits am Vortag kleine Gewinne gegeben hatte, gestützt von Fantasie über eine lockerere Geldpolitik in China. Diese wird zum Wochenausklang noch befeuert von einer etwas niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsrate in China im Mai. Zugleich sanken die Erzeugerpreise mit 4,6 Prozent erneut kräftig und deutlicher als Ökonomen erwartet hatten.

Die Marktexperten der Commerzbank gehen statt von Zinssenkungen eher davon aus, dass die Zentralbank die Mindestreservesätze senken dürfte, weil eine weitere Senkung der Kreditzinsen die schon unter Druck stehenden Gewinnspannen der Banken weiter drücken würde.

Wirtschaftsexperte Zhiwei Zhang von PinPoint Asset Management weist derweil bereits auf Deflationsrisiken hin. Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren hätten durchgängig signalisiert, dass sich die Wirtschaft abkühle. Von der Regierung sei seitdem noch kein klares Signal für mögliche politische Anreize gekommen. Nächster Zeitpunkt dafür könne die Veröffentlichung der BIP-Daten für das 2. Quartal im Juli sein.

Am Ölmarkt fallen die Preise um gut ein halbes Prozent. Es gebe Befürchtungen, dass ein mögliches Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran dazu führen könnte, dass mehr Öl auf den Markt kommt, so die Analysten von ANZ mit Blick auf Medienberichte aus dem Nahen Osten, wonach es bei den Gesprächen Fortschritte geben soll.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.127,70 +0,4% +1,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.261,46 +2,0% +22,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.636,03 +1,0% +17,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.214,41 +0,0% +4,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.352,59 +0,3% -2,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.185,68 -0,0% -2,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.375,28 +0,0% -7,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0776 -0,1% 1,0782 1,0707 +0,7% EUR/JPY 150,12 +0,2% 149,79 149,83 +7,0% EUR/GBP 0,8589 +0,0% 0,8586 0,8603 -3,0% GBP/USD 1,2546 -0,1% 1,2559 1,2446 +3,7% USD/JPY 139,32 +0,3% 138,91 139,95 +6,3% USD/KRW 1.295,79 -0,0% 1.296,12 1.303,75 +2,7% USD/CNY 7,1255 +0,2% 7,1122 7,1329 +3,3% USD/CNH 7,1357 +0,2% 7,1200 7,1444 +3,0% USD/HKD 7,8365 -0,0% 7,8368 7,8372 +0,3% AUD/USD 0,6696 -0,3% 0,6713 0,6669 -1,7% NZD/USD 0,6087 -0,1% 0,6093 0,6053 -4,2% Bitcoin BTC/USD 26.456,19 -0,5% 26.580,28 26.440,94 +59,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,81 71,29 -0,7% -0,48 -11,3% Brent/ICE 75,49 75,96 -0,6% -0,47 -9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,66 1.965,45 -0,1% -2,80 +7,6% Silber (Spot) 24,24 24,28 -0,1% -0,03 +1,2% Platin (Spot) 1.017,45 1.015,00 +0,2% +2,45 -4,7% Kupfer-Future 3,77 3,80 -0,5% -0,02 -1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

June 09, 2023 00:44 ET (04:44 GMT)

