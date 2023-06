Tesla öffnet sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors (GM). Ab dem kommenden Jahr sollen GM-Kunden Zugang zu den rund 12.000 Ladesäulen von Tesla erhalten, wie der größte US-Autobauer am Donnerstag in Detroit mitteilte. Teslas Ladetechnik setzt sich damit immer mehr durch. Sowohl die Aktien von GM als auch von Tesla konnten nachbörslich deutlich zulegen.GM-Chefin Mary Barra sprach von einem Schritt, der die Branche zu einem einheitlichen Ladestandard in Nordamerika ...

