- Die Projektgesellschaft für Cinovec, Geomet s.r.o., sicherte sich das Eigentum an dem Industriestandort Dukla für den Bau der Lithiumanlage Cinovec.

- Der Anlagenstandort Dukla wird eine Erzaufbereitungsanlage und eine Produktionsstätte für Lithium in Batteriequalität umfassen.

- Geomet s.r.o., Eigentümer von 100 % des Projekts Cinovec, soll alleiniger Eigentümer/Nutzer des Standorts werden.

IRW-Press / European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, OTCQX: EMHXY, ERPNF und EMHLF) ("European Metals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Geomet s.r.o (seine 49-prozentige Tochtergesellschaft) sich bereit erklärt hat, Land am Industriestandort "Dukla" in der Kommune Újezdecek, 6,2 km südlich von dem geplanten Portalbereich der Mine Cinovec entfernt, für einen Gesamtkaufpreis von US $ 43,96 Millionen zu kaufen, und zwar in der Absicht, darauf eine Lithiumanlage zu errichten.

Keith Coughlan, der Executive Chairman von European Metals, äußerte sich zu den Grundstückskäufen wie folgt:

"Der Erwerb dieses Landes sichert einen wesentlichen Teil des Projekts Cinovec - den Kauf des Landes, auf welchem die Lithiumanlage errichtet werden soll. Die Nähe des Standorts Dukla zur Mine ist ein wichtiger Faktor, um die Transportkosten und die ESG-Auswirkungen möglichst gering zu halten. Das erworbene Land ist für die industrielle Nutzung zugelassen.

Nachdem das Grundstück nunmehr gesichert ist, kann DRA Global die Gestaltungsentwürfe für die Lithiumanlage fertigstellen, die im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) erforderlich sind; ferner kann die Zeitplanung für den Abschluss eingehalten werden."

Standort der Verarbeitungsanlage Dukla

Der Standort Dukla, der einer bestehenden Genehmigung für die industrielle Nutzung unterliegt, steht im Eigentum von vier Privatunternehmern, wobei die gesamten Randgebiete und angrenzenden Grundstücke, die für den Standort relevant sind, dem tschechischen Staat und/oder lokalen öffentlichen Behörden gehören.

Die Holdinggesellschaft für das Projekt Cinovec, Geomet s.r.o. (Geomet), bei der es sich um eine 49-prozentige Tochtergesellschaft von European Metals handelt, hat sich bereit erklärt, eines der in Privatbesitz befindlichen Landpakete zu erwerben, und schloss exklusive und bedingungslose Optionsvereinbarungen über den Erwerb der anderen drei Pakete ab.

Für den Standort Dukla wurde bestätigt, dass es sich um einen geeigneten Standort für den Bau einer Lithiumanlage für die Aufbereitung des Cinovec-Erzes und die Produktion von Lithium in Batteriequalität in Übereinstimmung mit der laufenden DFS des Unternehmens handelt, die für einen Abschluss im 4. Quartal 2023 auf Kurs ist. Diese Bestätigung wurde infolge der bisher im Rahmen der DFS ausgeführten technischen Entwürfe und Planungsarbeiten und der Anfang 2023 abgeschlossenen geohydrologischen und geotechnischen Untersuchungen an dem Standort eingeholt.

Im April 2022 wurde bei der Regionalabteilung für Flächennutzungsplanung von Usti ein Antrag auf Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes des Gebiets rund um den Standort Dukla (der bereits für die industrielle Nutzung zugelassen ist), auf Optionen für einen Erztransportkorridor und den Portalbereich der Mine Cinovec gestellt. Das Ergebnis dieses Antrags auf Umwidmung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 vorliegen. Das Unternehmen hat die Absicht, seine drei Optionen auszuüben und diese Grundstückskäufe zu begleichen, nachdem der Antrag auf Zonenplanänderung erfolgreich beschieden wurde, was voraussichtlich im Jahr 2024 der Fall sein wird.

Die nachstehende Abbildung 1 zeigt den Standort Dukla, einschließlich der zu erwerbenden Landpakete. Abbildung 2 zeigt den Standort Dukla im Kontext des lokalen Gebiets und des Portals der Mine Cinovec.

Wichtigste Bestimmungen der Grundstücksverträge Dukla

Geomet unterzeichnete die Verträge mit zukünftigen Optionen auf Erwerb sämtlicher notwendiger Grundstücke am Standort Dukla für einen Gesamtwert von CZK 966 Millionen (US $ 43,96 Millionen). EMH gewährte Geomet ein Darlehen in Höhe von CZK 121 Millionen (US $ 5,51 Millionen) für seinen Anteil an sämtlichen Anzahlungen und Optionsgebühren. Das Unternehmen finanzierte das Darlehen für Geomet unter Rückgriff auf Bankguthaben und geht davon aus, dass der Restbetrag, der bei Ausübung der Option zu zahlen ist, im Rahmen der Projektfinanzierung für das Projekt Cinovec finanziert wird. Keiner der Verträge ist an Bedingungen geknüpft.

Verkäufer - Imola Company a.s. (17,5 ha, in Abbildung 2 in Violett gekennzeichnet)

- Option zum Kauf des Grundstücks

- Die Zahlungen sind bis zum Tag der Ausübung der Option zu leisten.

- Das Enddatum für die Ausübung der Kaufoption ist der 31. Juli 2025.

- Geomet erhielt ein Pfandrecht an dem Land.

Verkäufer - FVE Tech s.r.o. (2,2 ha, in Abbildung 2 in Rot gekennzeichnet)

- Option zum Kauf des Grundstücks

- Das Enddatum für die Ausübung der Kaufoption ist der 31. Juli 2025.

- Geomet erhielt ein Pfandrecht an dem Land.

Verkäufer - MC Centrum a.s. (Deskform) (4,1 ha, in Abbildung 2 in Grün gekennzeichnet)

- Erworben MC Centrum a.s.

- Das Enddatum für die Ausübung der Kaufoption ist der 31. Juli 2025.

- Eine Hypothek zugunsten der Joint-Venture-Partner (Severoceske Doly und das Unternehmen) für das Land wurde eingeräumt.

Verkäufer- DATOU s.r.o. (0,5 ha, in Abbildung 2 in Orange gekennzeichnet)

- Eine Anzahlung von CZK 120.000 (US $ 5.400) wurde geleistet.

- CZK 930.000 (US $ 41.850) sind bei Abschluss zu zahlen.

- Der Erwerb wird bei Eintrag in das Grundbuch verbindlich, der für den 3. Juli 2023 erwartet wird.

Abbildung 1: Die in Orange eingezeichnete Grenze zeigt das gesamte Landpaket Dukla; der graue Bereich befindet sich derzeit im Prozess der Genehmigung der Umwidmung. Die Bereiche in Violett, Grün, Rot und Orange sind die Landpakete, die gemäß dieser Pressemitteilung mit Vertrag erworben oder gesichert werden; insgesamt entspricht dies ungefähr dem bestehenden Gebiet mit industrieller Genehmigung. Der gesamte graue Bereich, der zum Antrag auf Genehmigung einer Umwidmung gehört, ist Eigentum des tschechischen Staates und lokaler öffentlicher Behörden. Der Großteil des grauen Gebiets ist als Zugang zum Land (Straße/Eisenbahn) und/oder für die Zwecke der Errichtung der Anlage erforderlich.

Violett: Landpaket von Imola Company a.s., vertraglich gesichert, einschließlich Land mit Eisenbahnschiene, angrenzend an die bestehende Eisenbahnlinie.

Rot: Landpaket von FVE Tech s.r.o., vertraglich gesichert.

Grün: Landpaket von MC Centrum a.s. (Deskform), vertraglich gesichert.

Orange: DATOU s.r.o., soll bis spätestens 03.07.2023 abgeschlossen werden.

Abbildung 2: Der Standort der Anlage Dukla im lokalen Kontext mit Kennzeichnung des Portalbereichs der Mine, 6,23 km nördlich. Die Projektstandorte befinden sich nördlich und nordwestlich der Industriestadt Teplice. Die in Nord-/Südrichtung langgezogene Stadt in Abbildung 2 heißt Dubí.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Kontakt

Weitere Informationen zu dieser Pressemeldung oder dem Unternehmen im Allgemeinen erhalten Sie auf unserer Website, www.europeanmet.com, oder nutzen Sie die am Ende dieser Pressemitteilung angeführten Kontaktdaten.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CINOVEC

PROJEKTÜBERSICHT

Lithium/Zinn-Projekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet hat vom Ministry of Environment (Umweltministerium) und vom Ministry of Industry (Industrieministerium) eine vorläufige Bergbaugenehmigung erhalten. Das Unternehmen befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS). Cinovec verfügt über eine weltweit signifikante Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten nachgewiesenen Mineralressource von 53,3 Mio. t mit einem Gehalt von 0,48 % Li2O und 0,08 % Sn, einer angedeuteten Mineralressource von 360,2 Mio. t mit einem Gehalt von 0,44 % Li2O und 0,05 % Sn und einer vermuteten Mineralressource von 294,7 Mio. t mit einem Gehalt von 0,39 % Li2O und 0,05 % Sn, was zusammen 7,39 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent und 335.100 t Zinn entspricht (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2021) (Ressourcen-Upgrades im Lithiumprojekt Cinovec).

Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 % Lithiumoxid und 0,09 Prozent Zinn, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec - Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr erklärt (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juli 2018) (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr steigen).

Damit ist Cinovec die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die fünftgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.

In der Lagerstätte wurden zuvor über 400.000 Tonnen Erz im Untertagebau im Rahmen eines Versuchsbetriebs abgebaut.

Am 19. Januar 2022 legte EMH eine Aktualisierung der von unabhängigen Fachberatern durchgeführten PFS-Aktualisierung aus dem Jahr 2019 vor, die einen NPV nach Steuern von 1,938 Mrd. USD und einen IRR nach Steuern von 36,3 % ergab und bestätigte, dass das Projekt Cinovec ein potenzieller Produzent von Lithiumhydroxid in Batteriequalität oder Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit niedrigen Betriebskosten ist, je nach Marktlage. Die Studie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen geeignet ist (siehe ASX-Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Januar 2022) (PFS-Update liefert hervorragende Ergebnisse). Sie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen zugänglich ist. Metallurgische Testarbeiten haben sowohl Lithiumhydroxid als auch Lithiumkarbonat in Batteriequalität sowie hochwertiges Zinnkonzentrat mit hervorragenden Gewinnungsraten erzielt. Cinovec liegt zentral für europäische Endverbraucher und ist infrastrukturell gut erschlossen: eine befestigte Straße grenzt an die Lagerstätte, Bahnlinien befinden sich 5 km nördlich und 8 km südlich der Lagerstätte und eine aktive 22-kV-Übertragungsleitung führt zur historischen Mine. Da die Lagerstätte in einer aktiven Bergbauregion liegt, hat sie eine starke Unterstützung der Gemeinde.

Die wirtschaftliche Rentabilität von Cinovec wurde durch den jüngsten starken Anstieg der Nachfrage nach Lithium weltweit und speziell in Europa verbessert.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber den ursprünglichen Informationen und alle wesentlichen Annahmen gelten weiterhin für die Prognosen.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU CEZ

CEZ mit Hauptsitz in Tschechien ist eine etablierte, integrierte Energiegruppe mit Betrieben in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern und der Türkei. CEZs Kerngeschäft ist die Generierung und der Vertrieb von sowie der Handel mit und Verkauf von Strom und Wärme sowie der Handel mit und Verkauf von Erdgas sowie die Kohlegewinnung. Die CEZ Group ist eins der zehn größten Energieunternehmen Europas, hat 28.000 Angestellte und einen Jahresumsatz von rund 9,97 Mrd. €.

Der größte Aktionär des Mutterunternehmens CEZ a.s. ist Tschechien mit einem Anteil von rund 70%. Die Aktien von CEZ a.s. werden an der Börse in Prag und Warschau gehandelt und sind in den PX- und WIG-CEE-Börsenindizes vertreten. CEZs Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 17,7 Mrd. €.

Als eines von Mitteleuropas führenden Energieunternehmen plant CEZ die Entwicklung mehrerer Projekte in den Bereichen Energiespeicherung und Batterieherstellung in Tschechien und Mitteleuropa.

CEZ ist außerdem ein Marktführer für E-Mobilität in der Region und hat ein Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Tschechien installiert, das es auch betreibt. Die Automobilindustrie in Tschechien trägt erheblich zum BIP bei, und man geht davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge im Land in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

ANFRAGEN:

European Metals Holdings Limited Keith Coughlan, Executive Chairman Kiran Morzaria, Non-Executive Director Shannon Robinson, Company Secretary Tel: +61 (0) 419 996 333 Email: mailto:keith@europeanmet.com Tel: +44 (0) 20 7440 0647 Tel: +61 (0) 418 675 845 Email: mailto:shannon@europeanmet.com WH Ireland Ltd (Nomad & Broker) James Joyce/Darshan Patel (Corporate Finance) Harry Ansell (Broking) Tel: +44 (0) 20 7220 1666 Panmure Gordon (UK) Limited (Joint Broker) John Prior Hugh Rich James Sinclair Ford Harriette Johnson Tel: +44 (0) 20 7886 2500 Blytheweigh (Financial PR) Tim Blythe Megan Ray Chapter 1 Advisors (Financial PR - Aus) David Tasker Tel: +44 (0) 20 7138 3222 Tel: +61 (0) 433 112 936

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70890Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70890&tr=1



