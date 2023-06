Bis Ende August 2023 ist demnach eine ausserordentliche Generalversammlung der SICAV vorgesehen, bei der die Aktionärinnen und Aktionäre über die Vereinigung der beiden Teilvermögen abstimmen werden.Zürich - Nachdem die FINMA am 16. Mai 2023 die Umwandlung des Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II in ein Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV genehmigt hat und sie per 31. Mai 2023 vollzogen wurde, kann anbei der geplante Zeitplan der vorgesehenen Vereinigung der beiden Teilvermögen präsentiert werden, welcher vorbehältlich der erforderlichen Genehmigungen umgesetzt wird.

