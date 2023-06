Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Partnerschaft

BKB und BirdLife Schweiz starten gemeinsames Engagement für Biodiversität in Basel



09.06.2023 / 08:00 CET/CEST





Die Biodiversität ist bedroht. Der Verlust von Pflanzen und Tieren trifft die Menschen direkt: Städte heizen sich weiter auf, Nahrungsgrundlagen sind in Gefahr und Erholungsflächen verschwinden oder verlieren an Attraktivität. Die Basler Kantonalbank (BKB) und die Naturschutzorganisation BirdLife Schweiz engagieren sich gemeinsam für den Erhalt und die Schaffung natürlicher Lebensräume in Basel. In einer ersten gemeinsamen Aktion entstehen von 9. bis 11. Juni 2023 auf dem Meret-Oppenheim-Platz temporär rund 600 Quadratmeter Naturwiese. 36 % der in der Schweiz heimischen Arten sind vom Aussterben bedroht oder gefährdet, weitere 10 % gelten als potenziell gefährdet. Auch Basel braucht Biodiversität. Denn ökologische Vielfalt ist wertvoll für Natur und Mensch. Sie verbessert die Lebensqualität und begünstigt gerade im urbanen Raum ein lebensfreundliches Stadtklima: Naturbelassene Flächen und artenreiche Wiesen und Schattenbäume helfen, die Luft zu reinigen, zu befeuchten und zu kühlen. Naturvielfalt in der Stadt schafft Resilienz, auch gegenüber den klimatischen Herausforderungen der Zukunft. In einer neuen Partnerschaft setzt sich die BKB gemeinsam mit BirdLife Schweiz für den Erhalt und die Schaffung natürlicher Lebensräume in der Stadt ein. BirdLife Schweiz engagiert sich mit Fachkenntnis und Herzblut für die Natur. Mit 69 000 Mitgliedern, 430 lokalen Sektionen und Kantonalverbänden (u. a. in Basel) und BirdLife-Organisationen in 115 Ländern ist BirdLife Schweiz Teil des grössten Naturschutz-Netzwerks der Welt: BirdLife International. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern setzt sich BirdLife Schweiz für die Biodiversität ein und ist als einzige Naturschutzorganisation mit seinen Sektionen bis auf Gemeindeebene verwurzelt. «Basel blüht auf» - Gemeinsam für mehr Biodiversität

Mit BirdLife und der BKB verbinden sich Kompetenz im Bereich des Natur- und Artenschutzes mit einem engagierten Wirtschaftsunternehmen. Das Ziel: Mehr Biodiversität für Basel. Zusammen werden die beiden Partner Massnahmen zur Verbesserung der Biodiversität umsetzen. Mit der Initiative «Basel blüht auf» werden beispielsweise Fassaden, Dächer und Freiflächen begrünt und die Bevölkerung für den Zusammenhang von Biodiversität und Klima sensibilisiert. «Eine Partnerschaft mit einem Unternehmen wie der BKB ist für uns eine grosse Chance im Sinne der Natur Wirkung zu entfalten. Gemeinsam setzen wir konkrete Aufwertungsmassnahmen für die Biodiversität um, erreichen die Sensibilisierung der breiten Bevölkerung und gewinnen mit der Mitarbeiterschaft Verbündete im Einsatz für die Natur», freut sich Raffael Ayé, Geschäftsführer von BirdLife Schweiz. «Mit BirdLife teilen wir die Überzeugung, dass wir mit gebündelten Kräften und gemeinsamen Aktivitäten im Bereich Biodiversität, die Lebensqualität und das Stadtklima verbessern können. Wir engagieren uns dafür, dass Basel auch in Zukunft eine lebenswerte und klimafreundliche Stadt bleibt.» sagt der CEO der BKB, Basil Heeb. Biodiversität auf dem Naturwiesenmarkt

Von 9. bis 11. Juni 2023 findet auf dem Meret-Oppenheim-Platz der Naturwiesenmarkt statt. Auf dem Platz wird auf 600 Quadratmeter eine Naturwiese aus 2400 Wiesenziegeln angelegt. Die Wiesenziegel sind ökologisch wertvolle, einheimische Ziegel aus Naturwiese. Baslerinnen und Basler können Wiesenziegel auf dem Naturwiesenmarkt zum Spezialpreis von 10 CHF kaufen. Im Garten oder auf dem Balkon eingepflanzt, machen sie Basel ein Stück naturnaher. Mit einem Barfussweg sowie Informations- und Spielmöglichkeiten rund um Biodiversität bietet der Naturwiesenmarkt weitere Attraktionen. Der Naturwiesenmarkt «Basel blüht auf» wird zusätzlich unterstützt durch die Christoph-Merian-Stiftung, Abteilung Stadtnatur. Medienempfang am Naturwiesenmarkt

Wir laden Sie herzlich ein, am 9. Juni 2023 um 18.00 Uhr den Naturwiesenmarkt zu besuchen und sich mit Vertreterinnen und Vertretern der BKB, BirdLife Schweiz und der Christoph-Merian-Stiftung auszutauschen. Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, Raffael Ayé, Geschäftsführer von BirdLife Schweiz sowie Bettina Hamel, Leiterin Abteilung Natur und Geschäftsleiterin Merian Gärten der Christoph-Merian-Stiftung, werden die Gäste begrüssen, gemeinsam über den Barfussweg laufen und stehen im Anschluss für Gespräche zur Verfügung. Medienmitteilung (PDF)

Bild Naturwiesenmarkt (JPG) Für weitere Auskünfte Patrick Riedo Ann Walter Leiter Kommunikation Projektleitung Marketing und Kommunikation Basler Kantonalbank, CEO Office BirdLife Schweiz Telefon 061 266 27 89 Telefon 079 752 57 44 medien@bkb.ch ann.walter@birdlife.ch



