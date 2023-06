The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2023ISIN NameCH0417086078 KOREA DEV.BK 18-23 MTNXS1432493796 INDONESIA 2023 MTN 144ADE000BLB05A7 BAY.LDSBK.IS. 13/23XS1431350120 WESTPAC BKG 16/28 FLR MTNDE000LB2CHP8 LBBW AD STUFENZINS 19/23DE000LB2CHQ6 LBBW CD STUFENZINS 19/23XS1837997979 NM PLC 18/23 MTNXS1837975736 SBAB BANK 18/23 MTNXS2353018141 BALDER FINLA 21/23 FLRMTNXS1432493879 INDONESIA 16/23 MTN REGSFR0013261062 CARREFOUR 17/23 ZO CVDE000A2GSEK4 IN.BK.BERLIN IS S.195