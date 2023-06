NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Societe Generale von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie drei Kurstreiber für die Papiere der Bank in den kommenden Monaten: der Start des Aktienrückkaufprogramms vermutlich Mitte Juni, eine mögliche Erhöhung der Unternehmensziele für 2025 auf dem Investorentag im September sowie positive Überraschungen bei der Kapitalausstattung./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 18:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130809

