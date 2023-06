NEW DELHI (dpa-AFX) - The Indian rupee firmed against the U.S. dollar on Friday, as risk sentiment improved on growing hopes for a rate pause from the U.S. Federal Reserve next week.



The Indian rupee rose to 82.41 against greenback, setting a 4-day high. The currency is likely to find resistance around the 80.00 level.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken