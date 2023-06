DJ EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis gegen 8.15 Uhr 19 Ticks auf 133,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,84 Prozent und das Tagestief bei 133,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.876 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 44 Ticks auf 134,88 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 116,5 Prozent. Der Daten-Kalender am Freitag ist weitgehend leer, der Bund-Future dürfte sich daher in einer engen Handelsspanne bewegen.

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 02:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.