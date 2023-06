ASLEEP, ein Schlaftechnologieunternehmen, gab am 9. Juni seine Teilnahme an der Viva Technology 2023 in Paris, Frankreich, am 14. Juni bekannt, wo sie eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) vorstellen werden, die auf KI-Schlafüberwachungstechnologie basiert und eine erstklassige Genauigkeit sowie einen anwendungsbasierten Dienst names "Sleep Routine" bietet.

ASLEEP bietet eine API, die durch den Einsatz von KI-Technologie, die Schlafstadien durch Atemgeräusche während des Schlafs überwacht, mit verschiedenen Verbesserungsdiensten kombiniert werden kann. Die Schlafüberwachungstechnologie von ASLEEP zeichnet sich dadurch aus, dass sie Schlafphasen in jeder Umgebung nur mit Mikrofonen wie Smartphones, Smart-TVs oder Lautsprechern messen kann.

Die Schlafüberwachungstechnologie von ASLEEP bietet die höchste Genauigkeit, auch ohne den Einsatz von tragbaren Geräten wie einer Smartwatch. Insbesondere bei der Messung des REM-Schlafs, des Nicht-REM-Schlafs und des Wachzustands ist die ASLEEP-Technologie im Durchschnitt 15 genauer als vergleichbare Smartwatches in der Branche.

Jenseits der einfachen Überwachung von Schlafstadien hat ASLEEP in verschiedenen akademischen Fachzeitschriften die weltweit erste Technologie zur Erkennung von schlafbezogenen Atemproblemen in Echtzeit veröffentlicht, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Umfeld, einschließlich der häuslichen Umgebung, die als optimale Lösung für eine reale Umgebung anerkannt ist.

Nachdem ASLEEP im Januar 2023 auf der CES 2023 ein intelligentes Schlafzimmersystem vorgestellt hat, bei dem die Schlaf-KI-Technologie mit Haushaltsgeräten von LG Electronics kombiniert wurde, haben verschiedene globale IT- und Kosmetikunternehmen im In- und Ausland auf das Unternehmen aufmerksam geworden und ihre Geschäftsbeziehungen ausgebaut. Das Unternehmen nahm auch am koreanisch-amerikanischen Gipfeltreffen im Mai 2023 als Mitglied der US-amerikanischen Delegation teil und baute seine Zusammenarbeit mit globalen Partnern durch die Unterzeichnung von Absichtserklärungen und die Stärkung der Kooperation mit der Stanford University School of Medicine und der US National Sleep Foundation weiter aus.

In Anerkennung dieser Kompetenz und Leistungen wurde ASLEEP im Rahmen von Viva Technology 2023 als führendes koreanisches Start-up vom Ministerium für mittelständische Unternehmen und Start-ups und KISED ausgewählt.

Lee Dong-heon, CEO von ASLEEP, sagte: "Während der CES 2023, die im Januar in Las Vegas stattfand, und dem Besuch der Wirtschaftsdelegation in den USA anlässlich des koreanisch-amerikanischen Gipfels im Mai 2023 stieß ASLEEP auf großes Interesse auf dem lokalen Markt. Wir wollen uns zu einem globalen Unternehmen entwickeln und werden an der Viva Technology 2023 teilnehmen und mögliche Kooperationen mit verschiedenen Geschäftspartnern nicht nur auf dem US-amerikanischen Markt, sondern auch auf dem europäischen Markt anstreben."

