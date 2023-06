Mainz (ots) -Der internationale Kreditversicherer Coface hat die Einführung einer neuen digitalen Plattform für das Kredit- und Risikomanagement im Mittelstand angekündigt. Die All-in-one-Lösung namens Alyx ermöglicht es Kunden von Coface, ihr Kreditrisikomanagement zu automatisieren und zu zentralisieren - vom potenziellen Neukunden bis zur Liquiditätsplanung.Alyx wurde in Kooperation mit CreditDevice (https://creditdevice.com/en/) entwickelt, einem niederländischen Softwareunternehmen, das sich auf das Management von Geschäftskrediten spezialisiert hat. CreditDevice verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, einige Versicherungsnehmer von Coface nutzen bereits von CreditDevice entwickelte Lösungen. Zunächst wird Alyx in erster Linie für mittelständische Coface-Kunden in Deutschland, Frankreich, Dänemark und Norwegen angeboten.Die Plattform, die als Assistent für Kreditmanager konzipiert ist, bietet einen strukturierten Überblick über Kundenrisiken. Sie sendet Mitteilungen über Außenstände, die überwacht werden müssen, und über bevorstehende Fälligkeitstermine. Außerdem unterstützt Alyx bei der Durchführung täglicher Aufgaben wie der Verwaltung von Kreditlimiten oder informiert über notwendige Meldungen überfälliger Forderungen. Dazu werden die Buchhaltungsdaten der Nutzer hochgeladen und die APIs von Coface integriert."Unsere Firmenkunden sind auf der Suche nach digitalen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, Zeit zu sparen und ihre Kundenrisiken besser zu kontrollieren - und die gleichzeitig einfach zu implementieren und zu nutzen sind. Alyx wurde entwickelt, um Kreditmanager bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und entspricht genau diesem Bedarf", erklärt Brice Tariel, Innovation Director der Coface-Gruppe."Alyx ist ein gutes Beispiel für unsere Bereitschaft, Dienstleistungen direkt in die Umgebung unserer Kunden zu integrieren und uns so mit benutzerfreundlichen Services zu differenzieren. Wir haben uns dazu entschieden, Alyx in Zusammenarbeit mit CreditDevice, einem anerkannten Akteur auf dem Markt für Kreditmanagement-Software, zu entwickeln. In den Niederlanden arbeiten wir bereits seit vielen Jahren zusammen", ergänzt Thibault Surer, Director Strategy & Business Development der Coface-Gruppe."Wir freuen uns, mit einem führenden Unternehmen der Kreditversicherungsbranche zusammenzuarbeiten, um den neuen digitalen Standard in unserer Branche zu setzen", fügt Robbert Geluk, Managing Director bei CreditDevice, hinzu.+++100 Jahre für den Handel: Coface Deutschland feiert Jubiläum. Mehr Details zur Unternehmensgeschichte und zum 100-jährigen Jubiläum unter: www.coface100.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/5529175