Die Aktie von Ceconomy +2,10% ist am Freitag nach einer Empfehlung durch Exane BNP Paribas deutlich gestiegen. Analyst Stephen Benhamou von der französischen Investmentbank hob sein Kursziel um die Hälfte auf 2,70 Euro an und votiert nun mit "Outperform", statt mit "Neutral". Im frühen Handel zog die Aktie des Elektronikhändlers um knapp fünf Prozent auf 2,30 Euro an. "Sie schreiben ein neues Kapitel", ...

