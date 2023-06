Anker stellt zwei Photovoltaik-Pakete mit dem Namen "SOLIX" vor, die auch für Mieter geeignet sind. Das Standard-Paket enthält Module mit 21,3 Prozent Wirkungsgrad, das Premium-Paket solche mit 22,7 Prozent Wirkungsgrad. Die Pakete werden zunächst für Kunden in Deutschland und Österreich angeboten.Der Markt für Balkonkraftwerke wächst nicht ohne Grund. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben 50,5 Prozent der deutschen Bevölkerung in Mietwohnungen, so dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung keine Photovoltaik-Anlage auf einem eigenen Hausdach bauen lassen kann. Wenn Verbraucher stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...