Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt führt in der endoRHÖN Klinik (https://www.campus-nes.de/ouse.html) für Gelenkersatz ein neues Konzept ein: den EndoPro® Pfad der raschen Genesung. Ziel ist, die Patienten nach dem Einsetzen eines künstlichen Gelenkes früh wieder auf die Beine zu bringen und eine möglichst schnelle Patientenautonomie zu erreichen."Untersuchungen haben gezeigt, dass eine frühe Mobilisierung nach der Operation (ca. vier bis sechs Stunden nach dem Eingriff) die Heilung beschleunigt und der Patient schneller das Krankenhaus verlassen und mit der Rehabilitation beginnen kann", sagt Prof. Dr. Andre Steinert, Chefarzt der endoRhön Klinik für Gelenkersatz am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Das Konzept begleitet den Patienten über den ganzen Behandlungsverlauf hinweg. Dabei gestaltet die Klinik die Patientenversorgung vom ersten Kontakt bis zur Entlassung so gesundheitsfördernd wie möglich. Die Patienten lernen in einer Patientenschule schon vor der Operation die medizinischen Hintergründe kennen und erfahren, was sie selbst zur Genesung beitragen können, z. B. wie sie ihre Gehhilfen richtig benutzen. Zudem lernen die Patienten ihr Behandlungsteam und gleichgesinnte Patienten kennen. "Das reduziert bei den Patienten die Ängste vor dem Eingriff und Krankenhausaufenthalt", berichtet Steinert.Mit dem EndoPro® Pfad der raschen Genesung sind die einzelnen Behandlungsschritte eng aufeinander abgestimmt: So nimmt der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt Patienten gut informiert und vorbereitet erst am Tag der Operation stationär auf. Die Implantation des Gelenkersatzes erfolgt besonders muskel- und weichteilschonend. Ausgewählte Narkoseverfahren und ein abgestimmtes Schmerzmanagement ermöglichen es, Patienten bereits am Operationstag zu mobilisieren. Ein gezieltes physiotherapeutisches Übungsprogramm nach der OP und der schnelle Übergang in die Reha runden das Konzept ab.Hintergrund dieses neuen Patientenprogrammes ist das wissenschaftlich anerkannte ERAS®-Konzept (Enhanced Recovery after Surgery), das in vielen europäischen Ländern bereits zum Standard-OP-Prozedere in der Orthopädie gehört. Die sogenannten "evidenzbasierten Behandlungskonzepte" für eine rasche Genesung sind durch viele Studien belegt und basieren auf der Kombination von klinischen und organisatorischen Verbesserungen: Standardisierte Behandlungsschritte in der Vorbereitung, während der Operation und in der stationären Nachbehandlung fördern den Heilungsprozess, so dass der Patient wieder früher mobil und selbständig wird. Dies kann zu einem kürzeren Krankenhausaufenthalt führen, die Gefahr von Komplikationen reduzieren und vereint damit medizinischen Fortschritt und gesundheitsökonomische Vorteile.Den Pfad zur raschen Genesung hat die Abteilung für Orthopädie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt gemeinsam mit B. Braun eingeführt und dafür das Zertifikat "EndoPro® - Pfad der raschen Genesung" erhalten. Kliniken mit diesem Siegel haben ein strukturiertes Projekt durchlaufen und ihre Prozesse nach dem mit wissenschaftlichen Studien belegten Konzept angepasst. Nach Einführung werden die Prozesse regelmäßig überprüft und im funktionsübergreifenden Team optimiert.Weitere Informationen zum Pfad der raschen Genesung finden sich unter: www.bbraun.de/patientenendoproPressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | Referentin UnternehmenskommunikationKatrin Maria SchmittT. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5529238