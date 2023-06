Mainz (ots) -Der unter der Regie von Matti Geschonneck entstandene Spielfilm "Die Wannseekonferenz" (https://www.zdf.de/filme/die-wannseekonferenz/die-wannseekonferenz-104.html) ist ab sofort in chinesischen Kinos zu sehen. Der Film wird auf mehr als 2000 Kinoleinwänden im ganzen Land gezeigt. Er schildert das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes, bei dem die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden Europas geplant wurde. Weltweit wurde der Film "Die Wannseekonferenz" bereits in mehr als 100 Länder verkauft, darunter in die USA, nach Japan und Israel. In der ZDFmediathek erzielte die Koproduktion bislang 2,82 Millionen Sichtungen und war dort der meistgesehene Spielfilm des Jahres 2022. Die ZDF-Koproduktion "Die Wannseekonferenz", (https://www.zdf.de/filme/die-wannseekonferenz) die Dokumentation zum Film sowie begleitendes Material stehen in der ZDFmediathek weiterhin zur Verfügung.Der Film, der in Koproduktion mit der Constantin Television entstand, erhielt im vergangenen Jahr zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" und "Bestes Buch", die Gold World Medal bei den New York Festivals in der Kategorie "Films/Feature Films", den Prix Europa als Bester Europäischer Spielfilm 2022. 2023 wurde "Die Wannseekonferenz" mit dem Grimme-Preis in der Kategorie "Fiktion" ausgezeichnet.Das Drehbuch zum Film schrieben Magnus Vattrodt und Paul Mommertz. Die Teilnehmer der Konferenz wurden von Johannes Allmayer, Matthias Bundschuh, Maximilian Brückner, Fabian Busch, Jakob Diehl, Philipp Hochmair, Godehard Giese, Peter Jordan, Arnd Klawitter, Frederic Linkemann, Thomas Loibl, Sascha Nathan, Markus Schleinzer, Simon Schwarz und Rafael Stachowiak verkörpert."Die Wannseekonferenz" ist eine Koproduktion der Constantin Television mit dem ZDF und wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und dem medienboard Berlin-Brandenburg (MBB). Den Weltvertrieb hat die Global Screen/Telepool übernommen, in Zusammenarbeit mit dem Constantin Film Verleih. Produzenten sind Reinhold Elschot und Friederich Oetker, Executive Producer ist Oliver Berben. Die Redaktion im ZDF liegt bei Frank Zervos und Stefanie von Heydwolff.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Anja Weisrock, ZDF- Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12154.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-1-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diewannseekonferenz) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:Pressemappe: "Die Wannseekonferenz" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-wannseekonferenz-1)"Die Wannseekonferenz" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/filme/die-wannseekonferenz)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5529277