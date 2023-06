Nachdem die US-Börsen- und Wertpapieraufsicht SEC zu Wochenbeginn Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance erhoben hat, ist zumindest bei der US-Tochter des Unternehmens Feuer auf dem Dach. Ein Urteil dürfte zwar womöglich noch Jahre auf sich warten lassen, doch für Nutzer in den USA sind die Auswirkungen schon jetzt gravierend.Binance.US hat die Nutzer am Freitag unter anderem via Twitter informiert, dass Einzahlungen mittels US-Dollar bis auf weiteres ausgesetzt werden mussten. Zudem warnt ...

