General Motors setzt ab 2025 in den USA und Kanada auf den Ladeport von Tesla - und zwar ausschließlich. Damit alle mit dem "North American Charging Standard (NACS)" versehenen Stromer auch an CCS-Säulen laden können, will GM Adapter zur Verfügung stellen. Damit ist GM schon der zweite große US-Autobauer, der sich zu Teslas Ladestandard bekennt. Bereits ab dem kommenden Jahr sollen GM-Fahrer Zugriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...