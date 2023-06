2022 hat diese Strategie den Anlegern noch Verluste beschert. Dieses Jahr feiert sie ihr großes Comeback: Buy the dip. Diese effektive kurzfristige Handelsstrategie, bei der Anleger Aktien am Tag nach dem Sell-off kaufen, ist wieder sehr erfolgreich. Sie könnte auf das drittbeste Jahr aller Zeiten zusteuern.Von Joseph AdinolfiMarketWatchÜbersetzung: Stefanie KonradLaut einem Analystenteam unter der Leitung von Benjamin Bowler, Head of Global Equity Derivatives Research bei Bank of America Global ...

