FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.06.2023 - 11.00 am



- CITIGROUP RAISES EUROPAEISCHE ROHSTOFFBRANCHE TO 'OVERWEIGHT'



- BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 345 (325) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAMMERSON TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 30 (25) PENCE - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2600 (2450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS M&G PRICE TARGET TO 208 (218) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FERGUSON TARGET TO 10570 (9630) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1680 (1993) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 850 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2800 (2825) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1150 (1125) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 325 (355) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL RAISES B&M TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 600 (500) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

