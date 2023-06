Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.06.2023

Kursziel: 118,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 118,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind erwartet für 2023 ein Nettoergebnis von deutlich über EUR20 Mio. und weitere Steigerungen in den Folgejahren, da die Beschleunigung der Energiewende in Deutschland und weiteren Ländern die Geschäftsentwicklung beflügelt. Wenn es ABO Wind gelänge, die Eigenkapitalausstattung deutlich zu verbessern, hält der Vorstand bis 2027 eine Verdoppelung des Nettoergebnis auf ca. EUR50 Mio. für erreichbar (2022: knapp EUR25 Mio.). Da die Unternehmensgründer Ahn und Bockholt, die gegenwärtig 52% der Anteile halten, die Kontrolle über das Unternehmen auch bei weiterer Verwässerung nicht aufgeben und die Tradition eines familiengeführten Unternehmens mit entsprechender Unternehmenskultur fortsetzen möchten, denken sie über eine Umwandlung der Rechtsform nach. Aus einer Aktiengesellschaft (AG) könnte eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) werden, die es den Gründern auch bei geringerem Anteil erlauben würde, die Geschäftsführung und damit den Kurs des Unternehmens zu bestimmen. Die erste Reaktion der Investoren war allerdings negativ, und der Kurs verlor nach der Ad-hoc-Meldung im Tagesverlauf ca. 10%. Insgesamt ist der Kurs seit Erreichen des Allzeithochs von knapp EUR97 um fast 40% gefallen - trotz sich stetig verbessernden Zukunftsaussichten. Wir halten den Wunsch der Gründer nach Erhaltung der Kontrolle für gut nachvollziehbar, allerdings besteht die Gefahr, dass viele Investoren die Rechtsformumwandlung nicht goutieren, weil sie nicht nur an der positiven Geschäftsentwicklung partizipieren wollen, sondern mit ihrem Stimmgewicht auch Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen wollen. Dies dürfte nach unserer Auffassung in der Rechtsform der KGaA schlechter möglich sein als bei einer AG. Damit könnte der Zugang zu Eigenkapital für ABO Wind schwieriger und teurer werden. Somit wird es für ABO Wind entscheidend sein, genügend (potenzielle) Investoren davon zu überzeugen, dass auch ein Investment in eine ABO Wind KGaA eine sehr attraktive Anlage ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR118. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 118.00 price target.



Abstract:

ABO Wind is guiding towards a net result of well over EUR20m in 2023 and further increases in the following years, as the acceleration of the energy transition in Germany and other countries will boost business development. If ABO Wind succeeds in significantly improving its equity base, the board believes that a doubling of the net result to around EUR50m is achievable by 2027 (2022: just under EUR25m). Since the company's founders Ahn and Bockholt, who currently hold 52% of the shares, do not want to relinquish control over the company even in the event of further dilution and want to continue the tradition of a family-run company with a corresponding corporate culture, they are considering a change of legal form. The stock corporation (Aktiengesellschaft (AG)) could become a partnership limited by shares (Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)), which would allow the founders to determine the management and thus the course of the company even with a smaller share of the votes. The initial reaction of investors was negative, however, and the share price lost about 10% during the day after the ad hoc announcement. Overall, the share price has fallen by almost 40% since reaching its all-time high of just under EUR97 - despite steadily improving prospects. The founders' desire to retain control is understandable, but there is a danger that the change of legal form will not be to the taste of many investors who may not only want to participate in the positive business development, but also influence the business policy with their votes. In our view, this is more difficult in the legal form of a KGaA than in an AG. This could make access to equity more difficult and more expensive for ABO Wind. Thus, it will be crucial for ABO Wind to convince enough (potential) investors that an investment in an ABO Wind KGaA is also a very attractive. An updated DCF model still yields a EUR118 price target. We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27175.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°