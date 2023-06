Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFFreitag, 30. Juni 2023, 22.55 UhrDer ZDF Comedy SommerStand-Up mit den Stars der deutschen SzeneSommer macht lustig! In sechs hochkarätig besetzten Shows zeigen die Stars der deutschen Stand-up-Comedy, was sie am besten können: großartig unterhalten. In der zweiten Folge führt Till Reiners durch den Abend und freut sich auf seine Gäste Christian Ehring, Negah Amiri und den Shooting Star Alex Stoldt.Der Berliner Stand-up-Comedian, Podcaster und Moderator Till Reiners berichtet von seinem Kampf mit den deutschen Feiertagen. Wofür stehen sie eigentlich, und wer denkt dabei an die Künstler?Christian Ehring ist nicht nur Kabarettist, sondern manchmal auch gestresst - vor allem von den vielen gut gemeinten Tipps, wie er an seiner Work-Life-Balance arbeiten soll!Negah Amiri ist verblüfft über manch kulturelle Unterschiede und stellt fest: am besten begegnet man ihnen mit Humor.Alex Stoldt wirkt äußerlich eher unbeeindruckt vom eigenen Auftritt. Sein Pokerface verrät nicht, wo die nächste Pointe lauert - umso größer der Knalleffekt!Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5529458