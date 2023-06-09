Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.752200 USD
|IE00BJXRZJ40
|08 June 2023
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.717600 USD
|IE00BJXRZ273
|08 June 2023
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.214700 USD
|IE00BLRPQH31
|08 June 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
S
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.907200 USD
|IE00BLRPQJ54
|08 June 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.682400 USD
|IE00BLRPRR04
|08 June 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3.295900 USD
|IE00BLRPRQ96
|08 June 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.099200 USD
|IE000HJV1VH3
|08 June 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.740000 USD
|IE000QRNAC66
|08 June 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|5.138900 USD
|IE000RMSPY39
|08 June 2023