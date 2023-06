Original-Research: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

Unternehmen: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.06.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Wolftank erfüllt die Erwartungen und erreicht operativen Break Even - Dynamische Fortsetzung des Wachstumstrends wird visibler

Wolftank-Adisa hat jüngst die finalen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die im Wesentlichen unseren Prognosen entsprachen. Im Zuge eines Field Trips nach Bozen haben wir uns zudem mit dem Management intensiv über die Geschäftspotenziale ausgetauscht.



Konsolidierungseffekt treibt Umsatz: Im Gesamtjahr 2022 erzielte Wolftank Umsatzerlöse i.H.v. 62,7 Mio. Euro (MONe: 64,0 Mio. Euro; Vj.: 44,6 Mio. Euro), was ein Wachstum von 40,6% yoy bedeutete. Dieses dürfte vor allem auf die seit Dezember 2021 vollkonsolidierte Mares zurückzuführen sein, deren Aktivitäten sich auf die Segmente Umweltsanierung (Gesamtumsatz 2022: 34,9 Mio. Euro; Vj.: 22,8 Mio. Euro) und Wasserstoff & Erneuerbare Energien (19,4 Mio. Euro; Vj.: 10,3 Mio. Euro) auswirken. Der Bereich Industrie-beschichtungen und Wartung verzeichnete geringere Erlöse von 8,5 Mio. Euro (Vj.: 11,6 Mio. Euro), aber mit 22,7% eine starke EBITDA-Marge.

Operativer Break Even erreicht: Wenngleich Wolftank die Rohstoffkostensteigerungen nach eigenen Angaben zunächst nur eingeschränkt an Kunden weitergeben konnte und zugleich erhöhte Kosten aufgrund der vollen Auftragspipeline im Bereich Wasserstoff-Infrastruktur sowie lange Zeitverzögerungen bei öffentlichen Vergabeprozessen vorlagen, verbesserte sich das EBITDA spürbar auf 3,6 Mio. Euro (MONe: 3,2 Mio. Euro). Operativ stand somit in Summe ein marginal positives Ergebnis von 0,07 Mio. Euro (EBIT) zu Buche, während wir noch von einem geringen Verlust ausgegangen waren (-0,13 Mio. Euro). Das Nettoergebnis belief sich auf -1,9 Mio. Euro (MONe: -0,9 Mio. Euro).



Positive Umweltwirkung belegt: Die Wolftank-Gruppe ist mit ihrem Portfolio an Energie- und Umweltlösungen u.E. hervorragend für die wirtschaftspolitischen Kernfragen dieser Zeit positioniert und erzielt messbaren Impact. So erfolgten nach Berechnungen in Zusammen-arbeit mit einem unabhängigen Experten über die drei Geschäftszweige CO2-Einsparungen von mehr als 57.000 Tonnen (dv. 98% aus dem Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien), während sich der CO2-Fußabdruck der Gruppe laut unabhängigen Berechnungen und Messungen auf lediglich 4.622 Tonnen belief (Scope 1, 2, 3). Jede durch die Geschäfts-tätigkeit von Wolftank emittierte Tonne CO2 spart global somit mehr als 10 Tonnen CO2 ein.

Fortsetzung des Wachstumstrends wird visibler: Schon im Februar gründete Wolftank in den USA eine Vertriebsniederlassung für mobile Wasserstofftankstellen. Kürzlich gab das Unternehmen zudem Aufträge i.H.v. 2,5 Mio. Euro aus einem Rahmenvertrag über ca. 4 Mio. Euro seitens mehrerer führender E-Mobility-Anbieter bekannt. Im Zuge dessen erfolgt die Errichtung von über 400 E-Ladesäulen an hoch frequentierten Standorten (Autobahn-Raststätten, Bahnhofsparkplätzen, Tankstellen etc.) in Italien. Insgesamt verdeutlicht der jüngste Newsflow u.E. Wolftanks Positionierung als One-Stop-Shop für eine emissionsfreie Mobilität. Für 2023 ff. rechnen wir mit einem dynamischeren organischen Wachstumskurs (CAGR 2023-25e: +23,6%). Für die Segmente Umweltsanierung und Industriebeschichtungen und Wartung erwarten wir im Einklang mit dem Unternehmen mittelfristig zweistellige Wachstumsraten von 15 bis 20%.



Eine überproportionale Geschäftsentwicklung ist u.E. dagegen für das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien zu erwarten. Unsere Annahme stützt sich auf die sich abzeichnenden Aufträge in diesem Geschäftsbereich, der Leads im mittleren zweistelligen bis unteren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich aufweisen dürfte. Als Indikator hierfür dienen uns auch die vom europäischen Automobildachverband ACEA publizierten Absatzzahlen für Fahrzeuge mit batterieelektrischen bzw. Brennstoffzellen-Antrieben, insbesondere im Bereich Busse. Diese eignen sich als oftmals geschlossene Systeme aufgrund der noch begrenzten Ladeinfrastruktur u.E. kurzfristig am besten für den Einsatz alternativer Antriebstechnologien. In 2022 legten EU-weit die Zulassungen alternativ angetriebener Busse um 13,7% yoy auf 3.505 Einheiten (BEV + Brennstoffzellen) bzw. 8,0% yoy auf 3.262 Einheiten (LNG + sonst. alternative Kraftstoffe) zu, während die Zulassungszahlen von Bussen mit herkömmlichem Dieselantrieb um 7,8% yoy zurückgingen. Der Marktanteil alternativer Antriebe im Bereich Busse stieg auf insgesamt 32,7% (+1,5 PP yoy).



Das damit einhergehende Umsatzpotenzial Wolftanks zeichnete sich bereits im Anfang des Jahres vermeldeten Auftrag zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für den ÖPNV-Anbieter TPER in Italien ab (vgl. Comment vom 31.01.). Bis 2026 sieht das hierzu gegründete Konsortium den Aufbau von H2-Tanksystemen für eine Flotte von 127 Bussen vor, was über die gesamte Umsetzungsphase u.E. mit einem Umsatzpotenzial von ca. 27,5 Mio. Euro einhergeht. Größere Erlösbeiträge aus dem Projektvolumen dürften für das Wasserstoff-Segment jedoch erst ab 2024 zu beobachten sein.

Wenngleich es weiterer Aufträge dieser Art bedarf, damit sich die von uns antizipierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung materialisiert, bleiben wir aufgrund der Vielzahl an Initiativen zuversichtlich gestimmt. So liegt allein den Planzielen für die EU ein Bedarf zum Bau von rund 1.500 H2-Tankstellen bis 2025 bzw. ca. 5.000 bis 2030 zugrunde (vs. heute: ca. 100). Bei Baukosten für mobile Wasserstoffbetankungsanlagen i.H.v. ca. 0,6 Mio. Euro bzw. größere stationäre Tankstellen von bis zu 3 Mio. Euro erscheint es nicht unrealistisch, dass Wolftank allein im Wasserstoff-Segment mittelfristig ein Erlösniveau von > 150 Mio. Euro erzielen kann. Vor diesem Hintergrund wären unsere Prognosen sogar zu konservativ, angesichts der noch eingeschränkten Visibilität bestätigen wir diese jedoch vollumfänglich.



Fazit: Wolftank schloss das GJ 2022 im Rahmen unserer Erwartungen ab. In 2023 ff. blickt das Unternehmen u.E. auch organisch profitablem Wachstum entgegen. Wir sind aufgrund der gewaltigen Herausforderungen aus der Verkehrs- und Energiewende vom Potenzial des Geschäftsmodells unverändert überzeugt und bekräftigen das Rating "Kaufen" sowie das Kursziel von 18,00 Euro.







