Hamburg (ots) -Hamburger Weiterbildungsanbieter Kompakttraining GmbH & Co. KG mit hoher Durchführungsquote von praxistauglichen SeminarenDie Kompakttraining GmbH & Co. KG aus Hamburg (https://www.kompakttraining.de/) zieht als Marktführer im Weiterbildungssektor eine exzellente Halbjahresbilanz. Der Seminaranbieter hat in der ersten Hälfte 2023 deutschlandweit eine hohe Anzahl von Trainings durchgeführt, die alle sehr gut besucht waren. Die interaktiven und praxistauglichen Veranstaltungen wurden dabei von den Teilnehmenden durchgehend mit Bestnoten bewertet.Telefontraining, Zeitmanagement Seminar & Kurse für FührungskräfteDie Hamburger Trainer:innen bieten ein ganzes Spektrum an Seminaren zu verschiedenen Themen an, die von den Kunden auch in voller Breite genutzt werden. Neben Grundkursen und Vertiefungsangebote für Führungskräfte (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings/) bietet der Dienstleister Seminare rund um die Themen Kommunikation (https://www.kompakttraining.de/seminare/kommunikationstrainings/), Telefon und Kundenservice sowie Zeitmanagement (https://www.kompakttraining.de/seminare/zeitmanagement-seminare/) an.Praxistauglichkeit - Lernerfahrung - InteraktivitätDie Teilnehmenden loben dabei vor allem die Nähe zum Arbeitsalltag und die hohe Praxistauglichkeit der Trainings. Indem der Weiterbildungsanbieter mit den Fragen, Themen und Herausforderungen der jeweiligen Seminargäste arbeitet, ist zudem die Lernerfahrung sehr hoch. Dabei helfen auch die kleinen Seminargruppen, die viel Interaktivität, einen engen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe und ein lockerer Umgang ermöglichen.Ausblick: schon jetzt viele Seminare im 2. Halbjahr geplantDie hohe Kundenzufriedenheit führt dazu, dass schon jetzt Veranstaltungen für das zweite Halbjahr 2023 fest geplant sind. Nicht nur haben viele Stamm- und Neukunden Inhouse-Seminare bei der Kompakttraining GmbH & Co. KG gebucht, sondern auch bei den offenen Seminaren zeichnet sich eine hohe Buchungslage für die kommenden Monate ab. Dabei werden auch weiterhin die Online-Kurse gerne von den Kunden genutzt.