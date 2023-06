Die Behörde hat verschiedene Wechselrichter geprüft und zahlreiche Mängel festgestellt. So gibt es Produkte ohne CE-Kennzeichen, deutsche Bedienungsanleitung oder deutsche Händleradresse, wie die Bundesnetzagentur moniert. Diese dürfen in Deutschland weder vertrieben noch genutzt werden.Stecker-Solar-Geräte sind in aller Munde oder besser neuerdings an vielen Balkonen oder in Gärten in Deutschland zu finden. Die Produktvielfalt hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen und selbst Discounter und Baumärkte führen mittlerweile Photovoltaik-Balkonmodule. Mitten in diesen Trend warnt die Bundesnetzagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...