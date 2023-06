München (ots) -- EMY mit einer Liebeserklärung der besonderen Art und emotionalem Hintergrund- Die 20-Jährige zeichnet sich durch Authentizität und Ehrlichkeit in ihren Songs aus- "2m/1,40" ist ab Freitag, 09. Juni 2023, erhältlichEin Liebeslied der besonderen Art: Mit "2m/1,40" widmet EMY nicht etwa einer geliebten Person ein eigenes Lied - es ist ihr eigenes Bett, dass die Hamburgerin mit dem gewissen Charme und Sinn für Humor verehrt. "Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich mehr Zeit verbringe, keinen anderen Ort, an dem ich kreativer und produktiver bin. Viele Songs, Gedichte, Zeichnungen oder Bilder sind im Bett entstanden." Die neue Single "2m/1,40" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 09. Juni, im Vertrieb von Zebralution.EMY veröffentlicht ihren neuen Song "2m/1,40". Es geht um eine, auf den ersten Blick ungewöhnliche, Liebeserklärung an einen ganz besonderen Ort für die junge Künstlerin: ihr eigenes Bett. Mit einem charmanten Hintergrund, wie Emmy erklärt: "Mittlerweile ist es schon zum Running Gag geworden. Wo immer mein Bett steht, da bin auch ich. Irgendwann sagte Nico Suave dann zu mir: "Du liebst dein Bett so sehr, dem müsstest du mal einen Song widmen". Gesagt, getan." Doch wie mit vielen anderen Singles, verarbeitet die 20-jährige auch mit "2m/1,40" emotionale Erlebnisse. Seit bei EMY 2015 Rheuma diagnostiziert wurde, gab es einige Tage, an denen die Hamburgerin sprichwörtlich an ihr Bett gefesselt war.Durch einen Zufall ebnete sich der Weg für EMY in das Musikbusiness. Sie lernte Nico Suave kennen, mit dem der Song "Camouflage" entstand. Der Startschuss für die musikalische Reise wurde gesetzt und die erste Musik wurde erfolgreich veröffentlicht. EMY arbeitet zurzeit an ihrer ersten EP, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zudem will sie nebenher "Music Business" studieren.Der neue Song "2m/1,40" von EMY erscheint am 09. Juni 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Zebralution, gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.----- Download / Stream-----LINK (https://el-cartel.lnk.to/2mx1.40)----------Musikvideo----------LINKPressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5529550