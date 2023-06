Stockholm (ots) -Das Finale der Champions League liegt bereits in der Luft. Manchester City kann mit einem Sieg gegen Inter Mailand eine herausragende Spielzeit krönen, die Italiener der große Spielverderber werden und erstmals nach 2010 überraschenderweise den Henkelpott in die Höhe strecken. Doch welcher Wettanbieter bietet die besten Wettquoten fürs Endspiel an? Das Fußballportal Kickfieber.de hat die Wettquoten für das Finale unter die Lupe genommen.Am Samstagabend könnte es für Manchester City zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte kommen. Seit vielen Jahren ordnet man bei den Engländern vieles diesem einen Ziel unter und nun könnte Pep Guardiola die Citizens endlich zu diesem langersehnten Titel führen. Doch noch ist der Titel nicht unter Dach und Fach, denn Inter Mailand würde mit einem Triumph einem weiteren Top-Team ein Bein stellen und sich überraschend zum ersten Sieg seit 2010 katapultieren.Ein spannendes Endspiel dürfte den Zuschauer erwarten, zumal Inter Mailand mit seiner Spielweise Manchester City durchaus den Zahn ziehen könnte. Die eine oder andere Sportwette wird ebenfalls platziert und die Spannung somit nochmal größer werden. Doch welche Wettanbieter bieten besonders gute Quoten für das Champions League Finale 2023 an? Das Fußballportal Kickfieber.de hat es herausgefunden.Der Quotenvergleich des Vergleichsportals zum Champions League Finale stellt einmal mehr unter Beweis, dass Wettfreunde bei Anbietern ohne Steuer das Beste aus ihren Sportwetten herausholen können. Diese zahlen die Wettsteuer in Höhe von 5,3 Prozent für ihre Kunden aus eigener Tasche, entsprechend bekommen Wettende hier nach erfolgreicher Wette den vollen Betrag auf ihr Wettkonto und müssen nicht mit steuerlichen Abzügen rechnen.An der Spitze des Rankings befindet sich der deutsche Wettanbieter Bet3000, gefolgt vom französischen Sportwettenanbieter Winamax sowie dem maltesischen Buchmacher Tipwin. Doch auch HAPPYBET sowie der deutsche Anbieter NEO.bet konnten im Test von Kickfieber.de überzeugen. Interessanterweise befinden sich in den Top-Platzierungen lediglich Wettanbieter, welche die Kundschaft ohne Gedanken an die Steuer wetten lassen. Entsprechend sind dies Anbieter, die für ein solches Spiel durchaus interessant sein können.Weitere Informationen und Wettanbieter Vergleiche findet man auf Kickfieber.de (https://kickfieber.de/).Pressekontakt:Leadstar Media ABHälsingegatan 49 4tr113 31 StockholmSchwedenOriginal-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134015/5529549