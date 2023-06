Der Anbieter SEG Sonnenrepublik Energie ermöglicht mit seinen Kabeln, die DC-Hochstromleitungen von Solarmodule durch Fenster oder Türen in den Innenraum zu führen. Die Flachkabel sind dabei nur etwa 0,2 Millimeter dünn.Was tun, wenn man ein Stecker-Solar-Gerät anschließen will und nicht keine Außensteckdose hat. Dafür hat Sonnenrepublik neue Flachkabel entwickelt. Sie ermöglichen es, dass DC-Hochstromleitungen von Solarmodulen durch ein Fenster oder eine Tür in den Innenraum geführt werden können. Auch bei flexiblen Solarmodulen auf einem Bootsdeck oder anderen Outdooranwendungen seien die neuen ...

