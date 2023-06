DJ Scholz trifft am Donnerstag die Ministerpräsidenten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Donnerstagnachmittag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu Gesprächen treffen. Im Zentrum dieser Ministerpräsidentenkonferenz werden laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit der russische Angriffskrieg, die Flüchtlingspolitik und Energiefragen stehen.

Bei der Migrationspolitik soll über den Stand der Gespräche der Bund- und Länderarbeitsgruppe zu den Flüchtlingskosten geredet werden, so Hebestreit. Hier hatte es in den vergangenen Monaten Streit zwischen Bund und Ländern gegeben. Länder und Kommunen fordern von der Bundesregierung, einen größeren Anteil der Kosten für die Unterbringungen der Flüchtlinge zu übernehmen.

Beim Themenkomplex Energie werde es neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch um Fragen der Energieversorgungssicherheit gehen, so Hebestreit. Scholz will mit den Länderchefs zudem über die nationale Sicherheitsstrategie und die Verwaltungsmodernisierung reden. Im Anschluss an das Treffen, das um 15 Uhr beginnt, werden Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst die Presse unterrichten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.