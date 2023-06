Der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China hat im Mai wieder zugelegt. Rund 717.000 New Energy Vehicles (NEV) wurden laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten verkauft und damit 81.000 mehr als im April. Im April kamen wie berichtet 636.000 neue NEV in China auf die Straßen, im aktuellen Monat waren es also 12,7 Prozent mehr. Im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...