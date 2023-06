Straßburg - Die deutschen Grünen im Europaparlament haben angekündigt, die EU-Asylreform dort massiv verändern zu wollen. "Das ist ein schäbiger Kompromiss, der zu massiven Asylrechtseinschränkungen führen würde", sagte der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, dem Nachrichtenportal T-Online am Freitag.



"Wir werden jetzt versuchen, im Europaparlament so viel wie möglich für die Menschenwürde und das Grundrecht auf Asyl herauszuholen." Andresen räumt aber auch ein, dass es schwierig werde, "die Einigung der Mitgliedstaaten hat die Arbeit des Parlaments massiv erschwert". Wenn es keinen guten Kompromiss gebe, müsse das Parlament die Reform stoppen, so der Grünen-Sprecher.

